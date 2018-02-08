النسيم للاستيراد تشترى 180 ألف سهم فى الأهرام للطباعة

رجب عزالدينأعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة "النسيم للاستيراد" 180 ألف سهم من أسهمها، بقيمة 1.1 مليون جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة شركة نسيم بعد التنفيذ إلى 10% من أسهمها، مقارنة بنحو 7.84% قبل العملية".وبلغ متوسط س

رجب عزالدين

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة “النسيم للاستيراد” 180 ألف سهم من أسهمها، بقيمة 1.1 مليون جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة شركة نسيم بعد التنفيذ إلى 10% من أسهمها، مقارنة بنحو 7.84% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.43 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، والإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 41.6 مليون جنيه، موزعًا على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.