النسيم للاستيراد تشترى 100 ألف سهم فى الأهرام للطباعة

رجب عزالدينأعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة النسيم للاستيراد -نسيم محى الدين عرفات الجلاد- 100 ألف سهم من أسهمها بقيمة 627 ألف جنيه تقريبًا.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة شركة نسيم بعد التنفيذ إلى 11.1% من أسهمها مقارنة بنحو 9.9%

رجب عزالدين

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة النسيم للاستيراد -نسيم محى الدين عرفات الجلاد- 100 ألف سهم من أسهمها بقيمة 627 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة شركة نسيم بعد التنفيذ إلى 11.1% من أسهمها مقارنة بنحو 9.9% قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 6.27 جنيه، والتنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، وتم الإفصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

ويبلغ رأسمال الشركة 41.6 مليون جنيه، موزعاً على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.

