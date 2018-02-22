النسيم للاستيراد ترفع حصتها فى الأهرام للطباعة.. وتشتري 128 ألف سهم

رجب عزالدين أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة النسيم للاستيراد 128900 سهم، بقيمة 945 ألف جنيه تقريبًا. وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: "بذلك ترتفع نسبة مساهمة النسيم بعد التنفيذ إلى 16.23% من أسهم الشركة، مقارنة…

رجب عزالدين

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، عن شراء شركة النسيم للاستيراد 128900 سهم، بقيمة 945 ألف جنيه تقريبًا.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس: “بذلك ترتفع نسبة مساهمة النسيم بعد التنفيذ إلى 16.23% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 14.68 % قبل العملية”.

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 7.34 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، والافصاح وفقًا لأحكام المادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

واشترت النسيم للاستيراد فى 13 فبراير الجارى 100 ألف سهم من الأهرام للطباعة بقيمة 627 ألف جنيه تقريباً.

ويبلغ رأسمال الأهرام للطباعة 41.6 مليون جنيه، موزعاً على 8.32 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للواحد.