النسيم تبيع جزءا من حصتها فى العقارية

أعلنت شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، عن قيام شركة النسيم للاستيراد نسيم محيى الدين عرفات الجلاد، ببيع 528480 سهما من أسهم الشركة، بقيمة إجمالية 4.2 مليون جنيه تقريبا.

وأوضحت الشركة – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الإثنين – ” أنه بذلك تصل نسبة المساهمة بعد العملية إلى 4.80% من أسهم الشركة، مقارنة بنحو 14.96% قبل العملية “

وبلغ متوسط سعر السهم فى الصفقة 8.12 جنيه، وتم التنفيذ بواسطة شركة مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية.

ويبلغ رأسمال الشركة 52.03 مليون جنيه، موزعاً على 5.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

