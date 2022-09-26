النسخة 14.. غدا انطلاق ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit

ينطلق غدا ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit في نسخته الـ 14 تحت مسمى الاقتصاد الإبداعي، وتستمر فعالياته لمدة 3 أيام في الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر 2022 في كايرو بيزنس بارك بالتجمع الخامس، ويعتبر ملتقى صناعة الابداع Creative Industry Summit، المتخصصة في الصناعة لإبداعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي تحتفل بالإنجازات التي تحققت في الاقتصاد الإبداعي في المنطقة.

ويأتي ذلك بمشاركة واسعة من مئات المتخصصين فى مجالات الصناعات الإبداعية وتجمع ضمن فعالياتها قادة الفكر ورجال الأعمال والمبتكرين في مختلف المجالات.

وتم إطلاق ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit عام 2014 كأول منصة مصرية تستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، وعلى مدار السنوات السبع الماضية، نجح ملتقى صناعة الإبداع في جذب أكثر من 14,000 من الحضور و1,600 متحدثًا وأكثر من 55 عارضًا من بين مجموعة متنوعة من الشركات والوكالات الإبداعية والإعلامية، حيث أتاح المؤتمر الفرصة للعديد من الشركات الرائدة فى مجال الابتكار لإلقاء أكثر من 420+ محاضرة و+84 حلقة نقاشية و10+ ورشة عمل.

ومن المتوقع ان يستضيف الملتقى هذا العام نخبة من الخبراء العالميين والإقليميين والمصريين فى تخصصاتهم، حيث تضمن عدد من المتحدثين بما في ذلك عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة ونورا توما نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم من أجل التوظيف – مصر (EFE-Egypt) والمتحدث العالمي مارك أدامز، نائب أول للرئيس ورئيس قسم الابتكار في Vice Media وغيرهم من الشخصيات الريادية والقيادية الهامة من مختلف التخصصات وستناقش الجلسات العديد من الموضوعات الحيوية في الاقتصاد الابداعي في أكثر من 25 مجال كالدعاية والاعلان وريادة الأعمال والفنون والتصميم والتصوير والتجارة الالكترونية وصناعة السينما والموسيقى وصناعة المحتوى وغيره الكثير.

جدير بالذكر أن ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit انطلق عام 2014 ولأكثر من 8 أعوام، استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعي للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم.