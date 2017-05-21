النسخة النهائية من مشروع قانون الجمارك الجديد وفقا لاقتراح مجلس النواب

أرسلت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، النسخة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بعد مناقشة من قبل مجلس الشعب، إلى كل من جمعيات رجال الأعمال، وغرف الملاحة والغرف التجارية، ونقابات المستخلصين، والعديد من مجتمعات الأعمال على مستوى الجمهورية.

وتأتي تلك النسخة كأول مرة موضح بها النص الجديد المقترح من قبل مجلس الشعب، والنص المحذوف، وأسباب التعديل ، وتنشر “المال” النص الجديد بالتفاصيل.

