نقل وملاحة

النسخة النهائية من مشروع قانون الجمارك الجديد وفقا لاقتراح مجلس النواب

السيد فؤاد:أرسلت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، النسخة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بعد مناقشة من قبل مجلس الشعب، إلى كل من جمعيات رجال الأعمال، وغرف الملاحة والغرف التجارية، ونقابات المستخلصين، والعديد من مجتمعات الأعمال على مستوى الجمهورية.وتأتي تلك النسخة كأول مرة موضح بها ال
12:55 ص, الأثنين, 22 مايو 17 12:55 ص, الأثنين, 22 مايو 17

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السيد فؤاد:

أرسلت وزارة المالية، ممثلة في مصلحة الجمارك، النسخة النهائية لمشروع قانون الجمارك الجديد، بعد مناقشة من قبل مجلس الشعب، إلى كل من جمعيات رجال الأعمال، وغرف الملاحة والغرف التجارية، ونقابات المستخلصين، والعديد من مجتمعات الأعمال على مستوى الجمهورية.

وتأتي تلك النسخة كأول مرة موضح بها النص الجديد المقترح من قبل مجلس الشعب، والنص المحذوف، وأسباب التعديل ، وتنشر “المال” النص الجديد بالتفاصيل.

قانون الجمارك الجديد

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