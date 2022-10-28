النسخة الكاملة لتقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديلات قانون تنظيم الاتصالات (مستند)

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة المقرر لها الاسبوع المقبل ، مناقشة تعديلات بعض احكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003 والذي يهدف إلي تغليظ عقوبة كل حيازة أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه

وتتضمن التعديلات المقترحة استبدال نص المادة رقم ( 44 – فقرة أولى ) والتي نصت على ” يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وتكون ضمن الأجهزة المعتمدة منه.

ويحدد الجهاز بقرار منه معايير ومواصفات وأنواع الأجهزة التي يصدر قرار باعتمادها”.

بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: ” يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أي معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.

“الجهاز أو غير معتمدة النوع منه. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أية معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون.

ثانيا – استبدال نص المادة رقم ( 77 ) والتي نصت على: ” مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها.

” بالنص الوارد بالقانون القائم والذي جرى نصه على: ” مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (48) من هذا القانون.

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام دون الحصول على تصريح بذلك من الجهات المختصة بأحد الأفعال الآتية:

استيراد أو تصنيع جهاز من أجهزة الاتصالات بغرض تسويقها في الداخل.

حيازة أو تركيب أو تشغيل أية أجهزة اتصالات لاسلكية، ولا تسـرى هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما باستخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو الحيازة بغير تصريح بغرض المساس بالأمن وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات والأجهزة محل الجريمة ومكوناتها. “

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ بشأن تعديلات مشروع قانون تنظيم الاتصالات: