النسخة الكاملة لتعديلات قانون التعليم التي أحالها «النواب» للجنة مشتركة (مستند)

أحال مجلس النواب، في جلسته العامة أمس الاثنين، مشروعًا بتعديل بعض أحكام قانون التعليم، الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، المقدَّم من النائبة سكينة سلامة، والذي أحاله المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة من لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية.

يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة المصرية، ممثلًا في قياداتها السياسية، لتشجيع الطلاب المبدعين في كل المجالات، سواء في المجالات الرياضية أو العلمية الابتكارية، وحرصها على دعمهم وتشجيعهم، حيث إن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بالموهوبين والمخترعين.

ويتضمن المشروع بقانون إضافة باب إلى قانون التعليم، الصـادر رقـم 139 لسنة 1981 وتعديلاته، باب الحافز؛ بهدف تشجيع وتحفيز الطلاب على الإبداع، سواء في المجال الرياضي أو العلمي، وينقسم هذا الباب إلى فصلين، الفصل الأول الحافز الرياضي، والفصل الثاني الحافز الابتكاري.

وتقوم فلسفة التعديلات المقدَّمة على تشجيع جميع الطلاب على البحث والابتكار في مختلف المجالات، وأن هذا الحافز سيكون له أثر كبير في نفوس الطلبة، وسوف يشجعهم على التفوق، خاصة أن كثيرين من طلاب الشهادات الثانوية العامة والفنية يكونون في أمسّ الحاجة إلى درجات تُضاف إلى مجموعهم للالتحاق بالدراسة الجامعية التي يرغبون فيها.

كما تسهم في تشجيع أولياء أمور الطلاب وحثّهم على تنمية مواهب أبنائهم، سواء كانت رياضية أو علمية، ونشر الثقافة العلمية في مجتمعنا من أجل نهضة أمتنا المصرية.

وفيما يلي نسخة تعديلات قانون التعليم التي أحالها مجلس النواب.