النسخة الكاملة لتعديلات ضريبة دخول المسارح والملاهي قبل إقرارها من «النواب» (مستند)

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي ، والذي يهدف إلي تطوير منظومة الإيرادات العامة وإجراء بعض التعديلات على بعض القوانين الضريبية لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة.

وتتضمن التعديلات المقرر مناقشتها بجلسة الاحد القادم بمجلس النواب على تحصيل ضرية مقابل دخول المسارح واي من اماكن العروض والحفلات وانشطة الترفيه والعرروض الموسيقية والغنائية والراقصة او الترفيهية ايا كانت الجهة التي تنظمها وضريبة 3% من قيمة المأكولات والمشروبات التي تقدم في هذه الحفلات اذا كان الدخول حرا.

وجاءت كما يلي ضريبة 5% مقابل دخول الافلام الأجنبية وعروض الأوبرا او الباليه وعروض السيرك المصري

و10% على الحفلات العامة في الأندية الرياضية او الاجتماعية والتي تنظمها مجالس ادارات هذه الاندية

والالعاب السحرية والعاب الهواة و5% بحد ادنى 10 جنيه على الحفلات والعروض الغنائية والموسيقية او الاستعراضية وحفلات الأكل والمشروبات المصحوبة بموسيقى او رقص والحفلات الراقصة ودخول الاندية الليلية ووالكازينوهات والفنادق والعومات والمحال السياحية متى قدم بها عروض موسيقية او غنائية او ترفيهية او راقصة وحفلات الديسكو والفلات الراقصة وحفلات الاوركسترا السيفوني وفرق الموسيقى العربية التابعة للدولة اوالتي تقيمها دار الاوبرا المصرية.

كما تتضمن التعديلات فرض 15% على عروض السيرك الأجنبي وعروض التزلج على الجليد او على الماء او البالون الطائر بغرض الترفيه و20% عروض الاسماك والحيونات ونشاط الغوص والأدوات اللازمة بقصد الفرجة او اللهو وحفلات السفاري.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن مشروع تعديلات ضريبة دخول المسارح والملاهي :