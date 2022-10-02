النسخة الثانية من «الفرنشايز» في الكويت قبل نهاية 2022

اختتمت فاعليات النسخة الأولى من “السوق التفاعلي الافتراضي الدولي للفرنشايز والوكالات التجارية” الذي نظمته ” FRANEGYPT ” بمشاركة أكثر من 40 علامة تجارية واكثر من 16 خبيراً واستشارياً في الامتياز التجاري، حيث ناقشت الجلسة الختامية للسوق والتي شارك فيها أحمد العرفج رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتيازات العربية للتسويق، وحسناء الديب مؤسسة السوق التفاعلي المدير العام لشركة “fran Egypt” الحديث عن منصة franchisingeg باعتبارها أول منصة مصرية تابعة لمجموعة الامتيازات العربية، المتخصصة في قطاع الامتياز التجاري والأهداف التي تسعى لتحقيقها.

وتخطط مجموعة الامتيازات العربية تخطط لأقامة السوق التفاعلي للفرنشايز في الكويت قبل نهاية هذا العام 2022م

وشهد السوق التفاعلي الأول حضوراً كبيراً من العلامات التجارية وتفاعلاً مع الأنشطة العلمية التي نفدت خلاله للتعريف بثقافة الامتياز التجاري والاستثمار فيه، حيث أقيمت خلال الأيام الخمسة للسوق التفاعلي 10ورش متخصصة تناولت جوانب مختلفة تتعلق بالامتياز التجاري بمشاركة عدد من الخبراء والاستشاريين وركزت هذه الورش على عناوين مهمة منها، لعل أبرزها كيف تؤهل علامتك التجارية للامتياز التجاري، وكيفية توسع علاماتك التجارية من خلال الفرنشايز، وكيف تنجح أو تفشل في الامتياز التجاري كمانح أو كصاحب امتياز، وكسفية تحويل النجاح إلي فرنشايز، والامتياز التجاري للشباب- مابين الشراء أو بدء النشاط الخاص، ودور حاضنات الأعمال في بناء رائد الأعمال، وآليات تسجيل العلامات التجارية محلياً وخارجياً، وسبل اختيار الفرنشايز المناسب لك، وكيفية جعل علامتك التجارية نموذج فرنشايز ناجح، والتكاليف المخفية للامتياز التجاري.

ومن جانبها قالت حسناء الديب مؤسسة السوق والرئيس التنفيذي fran Egypt، أن الندوات الخمسة التي أقيمت علي هامش السوق تناولت عددا من المواضيع المهمة أبرزها التجربة الصينية في ريادة الاعمال، ودور المعارض في انتشار الفرنشايز، وقصص نجاح لعلامات تجارية تتوسع بالفرنشايز في مصر والسعودية، وتجربة عميل استثنائية في الفرنشايز، فيما وجهت الديب الشكر لجميع المشاركين من أصحاب العلامات التجارية الذين ساهموا في التعريف بتجاربهم وعلاماتهم ومنحوا ثقتهم ل” fran Egypt “، لخوض هذه التجربة الناجحة وأن تكون فرصة مناسبة لهم للانتشار والتوسع والمزيد من النجاح لهم، فيما أثنت الديب علي مشاركة جميع الخبراء والاستشاريين وقدرت جهودهم في نقل المعرفة وتقديم خلاصة تجاربهم في الامتياز التجاري للمشاركين من خلال الورش والندوات .

من ناحية أخري أعلنت الديب عن استمرار الجهود لخدمة القطاع عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات بما ينسجم مع خطتها في تقديم الخدمات الاستشارية المخصصة لأصحاب العلامات التجارية وارشادهم وتوجيههم لأفضل الممارسات الدولية في إعداد ملفات الامتياز التجاري وطرق منح حقوق استخدام العلامة التجارية داخل وخارج جمهورية مصر العربية طبقاً لشروط وأحكام ممارسة أعمال الامتياز التجاري على المستوى الدولي،