النساجون: هناك تحديات تسبب عزوف رؤوس الأموال عن الاستثمار الصناعي

دعاء محمود ومدحت إسماعيل قال صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن هناك العديد من التحديات، التي تتسبب في عزوف رؤوس الأموال عن قطاع الاستثمار الصناعي. وأضاف خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي تنظمه "المال جي تي إم"، أن أبرزها التحديات ا

دعاء محمود ومدحت إسماعيل

قال صلاح عبد العزيز العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن هناك العديد من التحديات، التي تتسبب في عزوف رؤوس الأموال عن قطاع الاستثمار الصناعي.

وأضاف خلال الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر الرؤساء التنفيذيين، والذي تنظمه “المال جي تي إم”، أن أبرزها التحديات التي تواجه الصناعة المستوي المتدني للعمالة، موضحا أن مستوى خريج التعليم الفني أصبح سيئا، وبالتالي لا يمكن بدء عملية الإنتاج مباشرة إلا بعد بذل مجهود لتدريبه.

وأكد أن عدم توافر العمالة الجيدة سبب رئيسي في إحجام المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في القطاع الصناعي، مشيرا إلي أن ساعات إنتاج العامل المصري أقل من نظيره الأجنبي بل ويحصل المصري علي رواتب أعلي مقارنة بإنتاجيته.