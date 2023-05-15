النساجون الشرقيون : 55% نموا في الأرباح خلال الربع الأول من 2023

إعتمد مجلس شركة النساجون الشرقيون للسجاد ، نتائج الأعمال والقوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من عام 2023.

واظهرت القوائم المجمعة لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 55%، خلال الربع الأول من 2023، لتسجل 403.52 مليون جنيه مقابل 260.09 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت اجمالي إيرادات النساجون الشرقيون للسجاد ، بنحو 26.4%، خلال 3 أشهر ، لتسجل 4.14 مليار جنيه، مقابل 3.26 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من 2022.

واظهرت القوائم المالية المستقلة لشركة “النساجون الشرقيون للسجاد”، تحقيق صافي ربح بقيمة 578.56 مليون جنيه خلال 2022، مقابل 668.3 مليون جنيه العام الفترة المقارنة.

يذكر أن شركة النساجون الشرقيون للسجاد ، سجلت خلال عام 2022، تراجعا في صافي الأرباح بنسبة 22%، لتصل إلى 944.17 مليون جنيه مقابل 1.21 مليار جنيه خلال عام 2021.

وارتفعت اجمالي إيرادات النساجون الشرقيون للسجاد ، بنحو 16.2%، خلال عام 2022، لتسجل 13.25 مليار جنيه، مقابل 11.4 مليار جنيه خلال 2021.