النساجون الشرقيون : 2 مليار دولار حجم الأعمال في 11 دولة

تغطية- محمد مجديقال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن مجموعته النساجون الشرقيون تستثمر في 11 دولة، وبحجم أعمال يصل إلى 2 مليار دولار.وأضاف خميس، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى مصر الثالث للاستثمار، أنه تم التعاقد من خلال مجموعة النساجون الشرقيون بما يقرب من 2.5 مليو

تغطية- محمد مجدي





قال محمد فريد خميس، رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، إن مجموعته النساجون الشرقيون تستثمر في 11 دولة، وبحجم أعمال يصل إلى 2 مليار دولار.

وأضاف خميس، خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لملتقى مصر الثالث للاستثمار، أنه تم التعاقد من خلال مجموعة النساجون الشرقيون بما يقرب من 2.5 مليون دولار معدات للمصنع الجديد في بورسعيد، واقتربنا من الانتهاء منه وهو مصنع البولي بروبلين.

وأكد أن المصنع يضم مجموعة استثمارات عربية تسهم بنحو 25%، كما يتم إقامة مشروع خاص بالأدوية في قناة السويس بقيمة 35 مليون دولار.