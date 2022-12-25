النساجون الشرقيون: ياسمين وفريدة خميس لا زالتا تحتفظان بنسب ملكيتهما في الشركة من خلال FYK LIMITED

اعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قبل قليل، أن عملية نقل الملكية التي تمت على اسهم الشركة في البورصة المصرية اليوم الاحد تاتي في اطار اعادة هيكلة بين المجموعات المرتبطة لعدد 163.7 مليون سهم تمثل 24.61% من اسهم راس مال الشركة.

اضافت النساجون الشرقيون في بيان وصل “المال”: “بناء على العملية اصبحت FYK LIMITED مالكة لنسبة 24.61% وهي ذات النسبة التي كانت مملوكة لكلا من ياسمين فريد خميس وفريدة فريد خميس – نجلتا رجل الأعمال الراحل فريد خميس – هما المالكتين لشركة FYK LIMITED بنسبة 100%”.

تابعت: “كلا من ياسمين وفريدة خميس ما زالتا محتفظتين بنسب ملكيتهما في شركة النساجون الشرقيون للسجاد بشكل غير مباشر”.

وذكرت أن عملية اعادة الهيكلة لها بالغ الاثر الايجابي في زيادة قدرة شركات النساجون المجموعة على تنوع مصادر التمويل دوليا وتعزيز المعاملات التمويلية بما يسهم في خلق منصة استثمارية موحدة لتعزيز فرص النمو المستقبلية.

واوضحت أن عملية اعادة الهيكلة لن يترتب عليها اي تعديل في هيكل الملكية حيث انه لن يطرا تغيير على المستفيد النهائي ومن ثم المجموعات المتربطة بهذه الشركات وستصبح نسب الملكيات للمجموعات المرتبطة بعد اعادة الهيكلة المذكورة متماثلة تمام مع نسب الملكية للمجموعات المرتبطة قبل عملية اعادة الهيكلة.

و كشفت شركة النساجون الشرقيون للسجاد اليوم الاحد عن تفاصيل تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهمها بآليات الحجم الكبير بقيمة 1.37 مليار جنيه.

ونقلت ياسمين محمد فريد” و “فريدة محمد فريد ” نجلتي رجل الأعمال فريد خميس حصتهما الباغة 163.74 مليون سهم من أسهم شركة النساجون الشرقيون للسجاد لصالح شركة FYK Limited .