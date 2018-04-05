النساجون الشرقيون: نجحنا فى إبرام تعاقدات تصديرية جديدة خلال 2018

رجب عزالدينقالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن قطاع التصدير نجح فى إبرام تعاقدات تصديرية لأسواق جديدة فى 2018.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن أثر هذه الاتفاقيات سيظهر بشكل أكبر فى النصف الثانى من العام الجارى، باستهداف نمو قطاع التصدير بنسبة 8% خلال 2018.وقالت الشرك

رجب عزالدين

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إن قطاع التصدير نجح فى إبرام تعاقدات تصديرية لأسواق جديدة فى 2018.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن أثر هذه الاتفاقيات سيظهر بشكل أكبر فى النصف الثانى من العام الجارى، باستهداف نمو قطاع التصدير بنسبة 8% خلال 2018.

وقالت الشركة، إن قطاع التصدير نجح فى الدخول لعروض بيعية مع كبرى متاجر التجزئة بالسوق الأمريكية والكندية، ونجح فى إبرام تعاقدات جديدة فى السوق الأوربية والتعاون مع عملاء جدد من كل بولندا، أوكرانيا، رومانيا وسلوفاكيا.

وأبرم القطاع تعاقدات جديدة مع كبرى المتاجر فى جنوب إفريقيا، والتصدير إلى الكونجو، بينن، غانا، توجو.

وتستهدف الشركة نموًا فى صافى المبيعات الإجمالية فى حدود 6% إلى 7%، لتصل إلى 10.8 مليار جنيه لعام 2018.