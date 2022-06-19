النساجون الشرقيون للسجاد تنضم لميثاق الأمم المتحدة العالمي للشركات المستدامة

أعلنت شركة النساجون الشرقيون للسجاد انضماهما إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة للشركات المستدامة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وقالت ياسمين خميس رئيس مجلس إدارة النساجون الشرقيون، إن هذا الانضمام يتماشى مع مجهودات الشركة خلال الثلاث سنوات الماضية لتخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 10% سنويا، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة المصرية الأحد.

ويضم الميثاق العالمي للأمم المتحدة عشرة مبادئ أساسية استرشادية للشركات الموقعة على الميثاق باعتباره أكبر مبادرة عالمية لاستدامة للشركات.

وبدأت مجموعة النساجون منذ سنوات في تبني أنظمة مختلفة للطاقة بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية بمنشآتها الإنتاجية، والتحول إلى الطاقة النظيفة في بعض المنشآت، حيث تم إطلاق أولى محطات الطاقة الشمسية بمعارض الشركة بالإسكندرية مطلع العام الحالي.

كما تعتمد الشركة أنظمة لترشيد استخدام المياه بما نتج عنه توفير 8000 متر مكعب سنويا ومعالجة 12 ألف متر مكعب لإعادة استخدامها في مراحل الصناعة، وفقا للإفصاح.

النساجون الشرقيون تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2022

وأفصحت الشركة في 21 ديسمبر الماضي عن خطة استثمارية لضخ 15 مليون دولار لإضافة أنوال وماكينات جديدة، تأكيدا لما نشرته المال.

وقالت النساجون في بيان للبورصة آنذاك،إن هذه الخطة تستهدف زيادة الانتاج عبر زيادة أنوال نسيج السجاد ورفع كفاءة المصانع خلال 2022.

واعتمدت الشركة خطة استثمارية مماثلة خلال العام الجارى الذى يوشك على الانتهاء(2021 )، يتوقع أن تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار، وفقا للإفصاح.

وقالت ياسمين الجوهرى، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة في تصريحات للمال، إن شركتها تستهدف استكمال خطتها التوسعية بالشركات التابعة عبر استثمار 15 مليون دولار جديدة في 2022.

وأشارت إلى أن النساجون الشرقيون تخطط للتخارج من استثماراتها في الصين نظرا لظروف الإغلاق المستمر للمصانع وارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وذكرت أن قرار غلق مصنع الصين لن يؤثر على أعمال الشركة مستقبلاً نظرا لاستحواذه على نسبة ضئيلة من إجمالى المبيعات تصل إلى %0.2، كما يمثل نحو %0.6 من إجمالى الأصول القائمة.

لفتت مديرة علاقات المستثمرين إلى استفادة الشركة من برنامج دعم الصادرات المقدم من الحكومة للتصدير إلى الصين من داخل مصر دون الحاجة إلى وجود مصانع قائمة هناك.

مجلس الإدارة يدرس بيع أو تصفية شركة Ow china فى الصين

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 8 ديسمبر الماضى على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وفوضت الشركة الإدارة التنفيذية فى دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بشأنها فى حينه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وقالت النساجون فى إفصاح سابق (16 فبراير 2020)،إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها .

ونوهت الشركة إلى أن الصين منافسى رئيسى لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التى تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالى الواردات الخام المستوردة.

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع فى مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الانتاجية،وفقا للموقع الالكترونى للشركة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها سلسة شركات تابعة تعمل فى الخارج، مثل النساجون الشرقيون أمريكا، النساجون الشرقيون الصين،النساجون الشرقيون انترناشينول.

كما تضم شركات أخرى، مثل شركة النساجون الشرقيون للمنسوجات،شركة موكيت ماك، الشركة المصرية للألياف (إفكو)،إضافة إلى شركة نيو ماك،وفقا لآخر قوائم مالية مجمعة مرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضي.

واشترت الشركة فى مارس قبل الماضى (2021) حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

أظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم النساجون المرسلة للبورصة (23 فبراير الماضى)، ارتفاع مبيعات الشركة إلى 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 9.4 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 9.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكلفة بلغت 8.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 865 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 549.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 1.19 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.75 جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 22 فبراير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم عن أرباح عام 2021 (جرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضى ).

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 665.1 مليون جنيه موزعا على 665.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها، بين ثلاثة أبناء لرجل الأعمال الراحل فريد خميس (يمتلكون حوالى 47.3 %ٌ)،كما تستحوذ مجموعة مرتبطة بهم على 5.5% من الأسهم وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 6 أبريل الماضى.

كما يستحوذ فرع مجموعة فتيحى القابضة على 10.8 % من الأسهم،إضافة إلى آخرين ممن يتدالون على الأسهم الحرة فى البورصة المصرية تحت سقف ال5%.

وتتولى ياسمين محمد فريد خميس رئاسة مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذى)، بينما يشغل صلاح عبد العزيز عبد المطلب منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب .