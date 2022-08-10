«النساجون الشرقيون» للسجاد تقبل عرضا لشراء كامل استثماراتها في الصين

وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، بجلسته المنعقدة بتاريخ 9 أغسطس الجاري على عرض مقدم لشراء شركة تابعة في الصين في إطار خطة التخارج من استثمارات الشركة القائمة هناك.

وقالت النساجون الشرقيون في إفصاح مرسل للبورصة المصرية الأربعاء إن هذا العرض مقدم للاستحواذ على كامل حصتها في شركة النساجون الشرقيون الصين وسيجري الإفصاح عن تفاصيله فور إتمام عملية البيع.

كان مجلس إدارة الشركة قد وافق في 8 ديسمبر الماضى على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وفوضت الشركة الإدارة التنفيذية ساعتها في دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بشأنها فى حينه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

النساجون الشرقيون : شركة الصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من الإيرادات

وقالت النساجون في إفصاح سابق (16 فبراير 2020)، إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها.

ونوهت الشركة إلى أن الصين منافس رئيسي لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة في مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذي يمثل حوالي 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التي تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالي الواردات الخام المستوردة.

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع في مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الانتاجية، وفقا للموقع الإلكترونى للشركة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها سلسة شركات تابعة تعمل فى الخارج، مثل النساجون الشرقيون أمريكا، النساجون الشرقيون الصين، النساجون الشرقيون انترناشينول.

كما تضم شركات أخرى، مثل شركة النساجون الشرقيون للمنسوجات،شركة موكيت ماك، الشركة المصرية للألياف (إفكو)، إضافة إلى شركة نيو ماك،وفقا لآخر قوائم مالية مجمعة مرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضي.

النساجون اشترت حصة في المصرية للبروبيلين بقيمة 7.8 مليون دولار عام 2021

النساجون الشرقيون

وأفصحت النساجون العام الماضى (2021) عن شراء حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 29 مارس 2021 ) إن عملية الشراء تمت على حصة تقدر بنحو 1.41%، من خلال شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال التابعة.

وتعتبر شركة المصرية لإنتاج البروبيلين (EPP)، أكبر منتج للبولى بروبيلين فى مصر وشمال أفريقيا، وتصدر من 70 إلى 80% من منتجاتها للخارج، وهى أكبر مصدر لمادة البولى إلى السوق التركية.

وتمتلك الشركة المصرية مصنعًا فى محافظة بورسعيد ينتج المادة من غاز البروبان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.

وتقول النساجون الشرقيون إن مساهمتها فى (EPP)، يأتى فى إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمار وتعزيز خطة التكامل الرأسى.

وتتوقع الشركة ضمان تدفقات دولارية ثابتة من أرباح شركة البروبلين التى تعمل بنظام المناطق الحرة المعفية من الضرائب.

الشرقيون تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2022

رئيس الوزراء فى زيارة لأحد مصانع الشركة

وأفصحت الشركة في 21 ديسمبر الماضي عن خطة استثمارية لضخ 15 مليون دولار لإضافة أنوال وماكينات جديدة، تأكيدا لما نشرته المال.

وقالت النساجون في بيان للبورصة آنذاك، إن هذه الخطة تستهدف زيادة الانتاج عبر زيادة أنوال نسيج السجاد ورفع كفاءة المصانع خلال 2022.

واعتمدت الشركة خطة استثمارية مماثلة خلال العام الجارى الذى يوشك على الانتهاء(2021 )، يتوقع أن تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار، وفقا للإفصاح.

وقالت ياسمين الجوهرى، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة في تصريحات للمال ، إن شركتها تستهدف استكمال خطتها التوسعية بالشركات التابعة عبر استثمار 15 مليون دولار جديدة في 2022.

وأشارت إلى أن النساجون الشرقيون تخطط للتخارج من استثماراتها في الصين نظرا لظروف الإغلاق المستمر للمصانع وارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وذكرت أن قرار غلق مصنع الصين لن يؤثر على أعمال الشركة مستقبلاً نظرا لاستحواذه على نسبة ضئيلة من إجمالى المبيعات تصل إلى %0.2، كما يمثل نحو %0.6 من إجمالى الأصول القائمة.

ولفتت مديرة علاقات المستثمرين إلى استفادة الشركة من برنامج دعم الصادرات المقدم من الحكومة للتصدير إلى الصين من داخل مصر دون الحاجة إلى وجود مصانع قائمة هناك.

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة بصافي ربح قدره 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم النساجون المرسلة للبورصة (23 فبراير الماضى)، ارتفاع مبيعات الشركة إلى 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 9.4 مليار جنيه خلال عام 2020.

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 1.19 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.75 جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 22 فبراير الماضى على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم عن أرباح عام 2021 (جرى صرفها اعتبارا من 21 أبريل الماضي).