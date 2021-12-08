النساجون الشرقيون للسجاد تدرس بيع أو تصفية شركة الصين

النساجون الشرقيون للسجاد تفصح عن مناقشتها لبيع أو تصفية شركة تابعة فى الصين

وافق مجلس إدارة شركة النساجون الشرقيون للسجاد، على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وأفادت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة الأربعاء بتفويض الإدارة التنفيذية فى دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بشأنها فى حينه.

وقالت النساجون فى إفصاح سابق (16 فبراير 2020)،إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها .

ونوهت الشركة إلى أن الصين منافسى رئيسى لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التى تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالى الواردات الخام المستوردة .

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع فى مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الانتاجية،وفقا للموقع الالكترونى للشركة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها سلسة شركات تابعة تعمل فى الخارج ،مثل النساجون الشرقيون أمريكا، النساجون الشرقيون الصين،النساجون الشرقيون انترناشينول.

كما تضم شركات أخرى ،مثل شركة النساجون الشرقيون للمنسوجات،شركة موكيت ماك، الشركة المصرية للألياف (إفكو)،إضافة إلى شركة نيو ماك،وفقا لآخر قوائم مالية مجمعة مرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضى.

النساجون الشرقيون اشترت حصة في المصرية للبروبيلين بقيمة 7.8 مليون دولار

النساجون الشرقيون

وأفصحت النساجون فى مارس الماضى عن شراء حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 29 مارس) إن عملية الشراء تمت على حصة تقدر بنحو 1.41%، من خلال شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال التابعة.

وتعتبر شركة المصرية لإنتاج البروبيلين (EPP)، أكبر منتج للبولى بروبيلين فى مصر وشمال أفريقيا، وتصدر من 70 إلى 80% من منتجاتها للخارج، وهى أكبر مصدر لمادة البولى إلى السوق التركية.

وتمتلك الشركة المصرية مصنعًا فى محافظة بورسعيد ينتج المادة من غاز البروبان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.

وتقول النساجون الشرقيون إن مساهمتها فى (EPP)، يأتى فى إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمار وتعزيز خطة التكامل الرأسى.

وتتوقع الشركة ضمان تدفقات دولارية ثابتة من أرباح شركة البروبلين التى تعمل بنظام المناطق الحرة المعفية من الضرائب.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 8.4 مليار جنيه خلال تسعة أشهر

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للنساجون، ارتفاع صافى أرباحها إلى 960 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 608 ملايين خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضى.

وكشفت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحها إلى 669.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 266.3 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما أظهرت آخر نتائج أعمال سنوية ، ارتفاع صافى أرباحها إلى 937.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 747.7 مليون خلال 2019.

و تراجع إيرادات الشركة إلى 9.4 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 10.1 مليار خلال 2019،وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى فبراير الماضى.

ووافقت عمومية الشركة فى أبريل الماضى على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم، وذلك عن نتائج أعمال العام الماضى 2020.

اسست النساجون الشرقيون عام 1981،وأدرجت فى البورصة المصرية منذ ديسمبر 1994 ، ويبلغ رأسمالها الحالى 665.1 مليون جنيه موزعا على 665.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم.

ويتوزع هيكل ملكيتها، بين 3 أبناء لرجل الأعمال الراحل فريد خميس (يمتلكون حوالى 47.3 %ٌ)،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12أكتوبر الماضى.

كما يستحوذ فرع مجموعة فتيحى القابضة على 10.6 % من الأسهم، كما تستحوذ ميلا سلوفا خميس على نسبة 5.5% من الأسهم، إضافة إلى نسبة إلى آخرين ممن يمتلكون حصصا صغيرة من الأسهم المتاحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.

وترأس ياسمين محمد فريد خميس رئاسة مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذى)، بينما يشغل صلاح عبد العزيز عبد المطلب منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب .