النساجون الشرقيون: سنرسل ملف زيادة رأس المال بعد استيفاء الإجراءات

رجب عزالدينقالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إنها ستقوم بإيداع نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر للشركة لدى الرقابة المالية فور استكمال بعض الإجراءات.وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل نموذج إفصاح زيادة رأس المال بالأسهم المجانية بعد استكمال إجراءات اع

رجب عزالدين

قالت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، إنها ستقوم بإيداع نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأس المال المصدر للشركة لدى الرقابة المالية فور استكمال بعض الإجراءات.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، أنها سترسل نموذج إفصاح زيادة رأس المال بالأسهم المجانية بعد استكمال إجراءات اعتماد التأشير فى السجل التجارى لكل من الجمعية غير العادية المنعقدة 10 سبتمبر 2017، بتخفيض رأس المال من خلال إعدام أسهم الخزينة.

وتنتظر الشركة تسجيل إجراءات اعتماد الجمعية غير العادية المنعقدة 3 يوليو 2018، لرفع رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه.

وافق مجلس إدارة الشركة فى 14 مايو الماضى، على زيادة رأس المال المصدر من 450 مليونًا إلى 675 مليون جنيه، عبر أسهم مجانية.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.