النساجون الشرقيون توقع اتفاقية مع «أمارينكو سولاريز» لتشغيل مصنعها فى العاشر بالطاقة الشمسية

وقعت النساجون الشرقيون، الشركة العاملة في مجال السجاد والموكيت، اتفاقية مع شركة أمارينكو سولاريز، التى تعمل في حلول الطاقة الشمسية، لتشغيل أحد مصانعها في منطقة العاشر من رمضان باستخدام الطاقة الشمسية.

يمثل هذه المشروع خطوة كبيرة في رحلة الاستدامة لشركة النساجون الشرقيون، والتي تتوافق مع رؤية مصر 2030 والتزام الشركة بخفض انبعاثات الكربون. حيث ستوفر محطة الطاقة الشمسية، والتي تبلغ قدرتها 1.3 ميجاواط، 80٪ من احتياجات أحد مصانعها من الطاقة، مما يؤدى إلى خفض انبعاثات الكربون بنسبة تزيد عن 2300 طن سنويًا.

وقالت مجموعة النساجون الشرقيون للسجاد، ملتزمون بإدارة أعمالنا بطريقة مستدامة وخفض تأثيرنا البيئي. ويعتبر هذا المشروع خطوة كبيرة في رحلتنا نحو الاستدامة، وحجر الأساس في خطتنا لتحويل كافة مصانع الشركة إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة بعد تحويل أحد أكبر معارضنا في عام 2022 بالإسكندرية للعمل بالطاقة الشمسية.”

وتعتبر الاستدامة جزءًا لا يتجزأ من نموذج أعمال النساجون الشرقيون. وحققت الشركة بالفعل تقدمًا كبيرًا في خفض البصمة الكربونية واستخدام الطاقة النظيفة، حيث سجلت تراجعًا بنسبة 30٪ في إجمالي انبعاثات الكربون من خلال تنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة على مدى السنوات الثلاث الماضية. وتعزز هذه المبادرة الأخيرة التزام النساجون الشرقيون بالمسؤولية البيئية، فضلًا عن ريادتها فى صناعة السجاد.

وقالت أمارينكو سولاريز، فخورون بشراكتنا مع النساجون الشرقيون في هذا المشروع المهم، والذي سيساعد على إثبات جدوى استخدام الطاقة الشمسية والنظيفة في مصر وإمكاناتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.”

الجدير بالذكر أن التغير السريع في مطالب المستهلكين وتغير المناخ قد خلق حاجة أكبر لممارسات أكثر عدالة وابتكار وكفاءة في بيئة العمل. لذا قامت النساجون الشرقيون بتنفيذ إجراءات تشغيلية جريئة لتلبية هذه الاحتياجات، حيث ركزت على رفع الوعي وخفض تكاليف التشغيل في مصانعها من خلال تركيب معدات أكثر كفاءة، بالإضافة إلى تحديث العمليات التجارية واستخدام تقنيات جديدة.