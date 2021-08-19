النساجون الشرقيون تقفز بأرباحها إلى 669 مليون جنيه فى ستة أشهر

النساجون الشرقيون تفصح عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت أحدث نتائج أعمال شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ارتفاع صافى أرباحها إلى 669.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 266.3 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وكشفت قوائم النساجون الشرقيون المالية المجمعة المرسلة للبورصة الخميس، ارتفاع إيراداتها 5.6 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 4 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف الشركة إلى 4.6 مليار جنيه خلال الفترة ، مقارنة بتكاليف قدرها 3.6 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

النساجون الشرقيون : ارتفاع نصيب السهم إلى 1.13 جنيه

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسى والمخفض) إلى 1.13 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.79 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافى أرباحها الشركة إلى 341.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 197.9 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 2.7 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 2.2 مليار خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما أظهرت النتائج ارتفاع تكاليف الشركة إلى 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ، مقارنة بتكاليف قدرها 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفع نصيب السهم من الأرباح (الأساسى والمخفض) إلى 0.12 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.07 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من 2020.

ارتفاع أرباح الشركة إلى 937 مليون جنيه فى 2020

محمد خميس نجل مؤسس الشركة الراحل

وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 937.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 747.7 مليون خلال 2019.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى فبراير الماضى، تراجع إيرادات الشركة إلى 9.4 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 10.1 مليار خلال 2019.

وتراجعت تكاليف الشركة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بتكاليف قدرها 9 مليارات خلال 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 341.5 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 135.5 مليون خلال الفترة المقارنة من 2019.

ووافقت عمومية الشركة فى أبريل الماضى على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم، وذلك عن نتائج أعمال العام الماضى 2020.

ووزعت النساجون أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم عن العام الماضى 2019، وتم صرفها فى يوليو 2020.

ويبلغ رأسمال الشركة (أسست 1981) حوالى 665.1 مليون جنيه موزعا على 665.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى، بين ثلاثة أبناء لرجل الأعمال الراحل فريد خميس (يمتلكون حوالى 47.3 %ٌ)،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12 يوليو الماضى.

كما يستحوذ فرع مجموعة فتيحى القابضة على 10.1 % من الأسهم، كما تستحوذ ميلا سلوفا خميس على نسبة 5.5% من الأسهم، إضافة إلى نسبة إلى آخرين ممن يمتلكون حصصا صغيرة من الأسهم المتاحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.

وترأس ياسمين محمد فريد خميس رئاسة مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذى)،بينما يشغل صلاح عبد العزيز عبد المطلب منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب .

النساجون حصلت على 235 مليون جنيه من مستحقات دعم الصادرات

وحصت النساجون الشرقيون فى 3 ديسمبر الماضى على 235 مليون جنيه من مستحقاتها دعم الصادرات فى إطار مبادرة المالية للدفع الفورى للمصدرين.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية آنذاك، إن لديها مستحقات أخرى لم تتلق تفاصيل بخصوصها حتى الآن.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق( 26 اكتوبر الماضى) إلى أن إجمالى مستحقاتها المدرجة فى مبادرة وزارة المالية تبلغ 317 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة المالية فى أكتوبر مبادرة للسداد الفورى لنحو 85% من مستحقات المصدرين المُدرجين فى برنامح دعم الصادرات.

وتتعلق المبادرة بمستحقات العام المالى السابق حتى 30 يونيو 2019، وتقول النساجون إن هذا المبادرة ستحلّ محل الاتفاق الذى وقّعته سابقًا مع وزارة المالية لدفع المبالغ المستحَقة على أقساط.

ونوهت الشركة بأن العام المالى 2019- 2020 ما زال قيد الدراسة مع الحكومة فى طريقة سداد مستحقاته.

وحصلت النساجون الشرقيون، فى أبريل 2020، على مبلغ 46.6 مليون جنيه محوَّلة من صندوق دعم الصادرات، تنفيذًا لقرار وزير المالية بدعم المصدرين فى الظروف الراهنة.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 28 أبريل الماضى، إن الصندوق حوَّل مبلغ 42.8 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة “النساجون الشرقيون إنترناشيونال”.

كما حوَّل صندوق دعم الصادرات مبلغًا آخر بقيمة 3.8 مليون جنيه لصالحة لصالح شركة أفكو، التابعة للنساجون الشرقيون.

ووقّعت الشركة، فى فبراير 2020، اتفاق تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة على صندوق تنمية الصادرات بقيمة 229 مليون جنيه.

وتعتمد النساجون الشرقيون بشكل كبير على التصدير، وتوجه نحو 65%من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

وتساعد وزارة التجارة والصناعة الشركات المصدرة عبر برنامج يسمى “دعم الصادرات” مدرج فيه 2000 شركة مصرية.

الشرقيون تشترى حصة في المصرية للبروبيلين بقيمة 7.8 مليون دولار

النساجون الشرقيون

وأعلنت النساجون فى مارس الماضى حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك ( 29 مارس إن عملية الشراء تمت على حصة تقدر بنحو 1.41%، من خلال شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال التابعة.

وتعتبر شركة المصرية لإنتاج البروبيلين (EPP)، أكبر منتج للبولى بروبيلين فى مصر وشمال أفريقيا، وتصدر من 70 إلى 80% من منتجاتها للخارج، وهى أكبر مصدر لمادة البولى إلى السوق التركية.

وتمتلك الشركة المصرية مصنعًا فى محافظة بورسعيد ينتج المادة من غاز البروبان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.

وتقول النساجون الشرقيون إن مساهمتها فى (EPP)، يأتى فى إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمار وتعزيز خطة التكامل الرأسى.

وتتوقع الشركة ضمان تدفقات دولارية ثابتة من أرباح شركة البروبلين التى تعمل بنظام المناطق الحرة المعفية من الضرائب.