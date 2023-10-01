«النساجون الشرقيون» تقرر التخارج من استثماراتها في البنك الأهلي الكويتي

وافق مجلس شركة النساجون الشرقيون للسجاد ، على بيع حصتها في البنك الاهلي الكويتي – مصر .

واوضحت النساجون الشرقيون أن حصتها في البنك الاهلي الكويتي – مصر، ضئيلة جدا تبلغ نحو 0.7%، ولا يترتب عليها اي حقوق فعالة.

ويأتي ذلك في إطار خطة النساجون الشرقيون للتخارج من الاستثمارات غير الأساسية، وإعادة توظيف العوائد بشكل أفضل .

وتعكف إدارة النساجون الشرقيون، حاليا على الاحتفاظ والتركيز في الأنشطة المتعلقة بالنشاط الأساسي للشركة.

يذكر أن شركة النساجون الشرقيون للسجاد، قد حققت خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 29%، لتسجل 8.39 مليار جنيه، مقابل 6.51 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وحققت شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 51.3%، خلال النصف الأول من 2023، لتسجل 733 مليون جنيه مقابل 484 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.