«النساجون الشرقيون» تعتمد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم

النساجون الشرقيون تفصح عن توزيع أرباح على المساهمين

وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون للسجادعلى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم خلال شهر أبريل الجارى وذلك عن نتائج أعمال العام الماضى 2020.

واعتمد الجمعية العامة المنعقدة 31 مارس القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن عام 2020 وكذلك تقارير مجلس الإدارة عن النشاط ومراقب الحسابات والحوكمة.

واعتمدت النساجون الشرقيون تبرعات العام الماضى بقيمة 13.2 مليون جنيه عن 2020 ورخصت فى أخرى جديدة فى حدود 30 مليون جنيه خلال العام الجارى.

ويبلغ رأسمال المصدر للنساجون حوالى 665.1 مليون جنيه موزعا على 665.1 سهم بقيمة اسمية قدرها جنيه للسهم. ولم تحدد الشركة بعد مواعيد الصرف والاستحقاق للتوزيع النقدى.

النساجون الشرقيون تقفز بأرباحها إلى 937 مليون جنيه فى 2020

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة، ارتفاع صافى أرباحها إلى 937.4 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2020، مقارنة بصافى ربح قدره 747.7 مليون خلال 2019.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة فى فبراير الماضى، تراجع إيرادات الشركة إلى 9.4 مليار جنيه خلال 2020 ، مقارنة بإيرادات بلغت 10.1 مليار خلال 2019.

وتراجعت تكاليف الشركة إلى 8.1 مليار جنيه خلال 2020 مقارنة بتكاليف قدرها 9 مليارات خلال 2019.

وأظهر نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 341.5 مليون جنيه خلال الربع المنتهى سبتمبر 2020، مقارنة بنحو 135.5 مليون خلال الفترة المقارنة من 2019.

ووزعت النساجون أرباحا نقدية على المساهمين بقيمة 0.65 جنيه للسهم عن العام الماضى 2019، وتم صرفها فى يوليو 2020.

ويتوزع هيكل ملكية النساجون الشرقيون الحالى (أسست 1981)، بين ثلاثة أبناء لرجل الأعمال الراحل فريد خميس (يمتلكون حوالى 46%ٌ)،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 4 يناير الماضى.

كما تستحوذ شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة على 8.2% من الأسهم، كما تستحوذ ميلا سلوفا خميس على نسبة 5.3% من الأسهم، إضافة إلى نسبة إلى آخرين ممن يمتلكون حصصا صغيرة من الأسهم المتاحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.

النساجون حصلت على 235 مليون جنيه من مستحقات دعم الصادرات

وزارة المالية

وحصت النساجون الشرقيون فى 3 ديسمبر الماضى على 235 مليون جنيه من مستحقاتها دعم الصادرات فى إطار مبادرة المالية للدفع الفورى للمصدرين.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية آنذاك، إن لديها مستحقات أخرى لم تتلق تفاصيل بخصوصها حتى الآن.

وأشارت الشركة فى إفصاح سابق( 26 اكتوبر الماضى) إلى أن إجمالى مستحقاتها المدرجة فى مبادرة وزارة المالية تبلغ 317 مليون جنيه.

وأطلقت وزارة المالية فى أكتوبر مبادرة للسداد الفورى لنحو 85% من مستحقات المصدرين المُدرجين فى برنامح دعم الصادرات.

وتتعلق المبادرة بمستحقات العام المالى السابق حتى 30 يونيو 2019، وتقول النساجون إن هذا المبادرة ستحلّ محل الاتفاق الذى وقّعته سابقًا مع وزارة المالية لدفع المبالغ المستحَقة على أقساط.

ونوهت الشركة بأن العام المالى 2019- 2020 ما زال قيد الدراسة مع الحكومة فى طريقة سداد مستحقاته.

وحصلت النساجون الشرقيون، فى أبريل 2020، على مبلغ 46.6 مليون جنيه محوَّلة من صندوق دعم الصادرات، تنفيذًا لقرار وزير المالية بدعم المصدرين فى الظروف الراهنة.

وقالت الشركة، فى إفصاح، للبورصة 28 أبريل الماضى، إن الصندوق حوَّل مبلغ 42.8 مليون جنيه لصالح شركتها التابعة “النساجون الشرقيون إنترناشيونال”.

كما حوَّل صندوق دعم الصادرات مبلغًا آخر بقيمة 3.8 مليون جنيه لصالحة لصالح شركة أفكو، التابعة للنساجون الشرقيون.

ووقّعت الشركة، فى فبراير 2020، اتفاق تسوية مع وزارتى المالية والتجارة والصناعة بخصوص المبالغ المستحقة على صندوق تنمية الصادرات بقيمة 229 مليون جنيه.

وتعتمد النساجون الشرقيون بشكل كبير على التصدير، وتوجه نحو 65%من إنتاجها إلى الأسواق الخارجية.

وتساعد وزارة التجارة والصناعة الشركات المصدرة عبر برنامج يسمى “دعم الصادرات” مدرج فيه 2000 شركة مصرية.

النساجون تشتري حصة في “المصرية للبروبيلين” بقيمة 7.8 مليون دولار

النساجون الشرقيون

وأعلنت النساجون منذ أيام شراء حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة( 29 مارس الفائت) إن عملية الشراء تمت على حصة تقدر بنحو 1.41%، من خلال شركة النساجون الشرقيون إنترناشيونال التابعة.

وتعتبر شركة المصرية لإنتاج البروبيلين (EPP)، أكبر منتج للبولى بروبيلين فى مصر وشمال أفريقيا، وتصدر من 70 إلى 80% من منتجاتها للخارج، وهى أكبر مصدر لمادة البولى إلى السوق التركية.

وتمتلك الشركة المصرية مصنعًا فى محافظة بورسعيد ينتج المادة من غاز البروبان، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 ألف طن سنويًا.

وتقول النساجون الشرقيون إن مساهمتها فى (EPP)، يأتى فى إطار استراتيجيتها لتنويع الاستثمار وتعزيز خطة التكامل الرأسى.

وتتوقع الشركة ضمان تدفقات دولارية ثابتة من أرباح شركة البروبلين التى تعمل بنظام المناطق الحرة المعفية من الضرائب.