النساجون الشرقيون تضخ 15 مليون يورو استثمارات في 2018

منى عبدالباريقالت إنجي الديواني مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون إن الشركة ستواصل توسعاتها محليا العام الحالي راصدة استثمارات مبدئية لهذا الغرض بنحو 15 مليون يورو لإضافة نحو 10 أنوال جديدة، و ماكينات لقص السجاد.وأشارت إلى أنه سيتم تمويل 9 ملايين يورو من الاستثمارات المرصودة ع

منى عبدالباري

قالت إنجي الديواني مدير علاقات المستثمرين بشركة النساجون الشرقيون إن الشركة ستواصل توسعاتها محليا العام الحالي راصدة استثمارات مبدئية لهذا الغرض بنحو 15 مليون يورو لإضافة نحو 10 أنوال جديدة، و ماكينات لقص السجاد.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل 9 ملايين يورو من الاستثمارات المرصودة عبر قرض بنكي من بنك الأهلي قطر الوطني، فيما يتم تمويل المتبقي من خلال الموارد الذاتية للشركة.

وتابعت الديواني في تصريحات لـ “المال” إن الخطة تستهدف زيادة إنتاج الشركة العام الحالي والتوسع في التصدير عقب النتائج القياسية المحققة العام الماضي نتيجة تحرير سعر الصرف.

وارتفع مجمل أرباح النساجون الشرقيون في 2017 بنحو 29% إلى مستويات 1.2 مليار جنيه، مقارنة بـ 999 مليون جنيه العام السابق، كما نما صافي الربح 41% إلى 683 مليون جنيه، مقارنة بـ 484 مليون جنيه في العام السابق.

وأرجعت الديواني نمو الربحية إلى زيادة الإنتاج الناتجة عن ضخ استثمارات قيمتها 20 مليون جنيه، تم من خلالها إضافة 10 أنوال جديدة، وماكينة طباعة، و 3 ماكينات خيوط، و ماكينة تغليف.

وسجل صافي مبيعات الشركة زيادة بواقع 50% العام الماضي، إلى مستويات 10.17 مليار جنيه، وذلك نتيجة نمو مبيعات التصدير بنحو 80%، و14% نمو بالمبيعات المحلية، فيما توقع رئيس مجلس إدارة الشركة محمد فريد خميس نموا محتملا في الصادرات، وتعافي السوق المحلي، بحسب بيان أرسلته الشركة لإدارة البورصة اليوم.

وساهم في زيادة مبيعات الشركة محليا العام الماضي افتتاح 12 معرضا جديدا ليصل بذلك إجمالي عدد معارضها 238 معرضا.