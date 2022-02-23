«النساجون الشرقيون» تسجل أرباحا بقيمة 1.2 مليار جنيه عام 2021

النساجون الشرقيون للسجاد تفصح عن نتائج أعمالها خلال العام الماضى 2021

أظهرت أحدت نتائج أعمال لشركة النساجون الشرقيون للسجاد ارتفاع صافى أرباحها إلى 1.2 مليار جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت قوائم النساجون الشرقيون المرسلة للبورصة الأربعاء ارتفاع مبيعات الشركة إلى 11.4 مليار جنيه خلال العام الماضى مقارنة بمبيعات بلغت 9.4 مليار جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 9.5 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بتكلفة بلغت 8.1 مليار جنيه خلال العام المالى السابق.

وأظهرت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 865 مليون جنيه خلال العام الماضى مقارنة بصافى ربح بلغ 549.3 مليون جنيه خلال العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافى أرباحها إلى 960 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 608 ملايين خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة 8.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها، مقارنة بإيرادات بلغت 6.6 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، وفقا للقوائم المالية المرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضى.

كما كشفت نتائج أعمال أسبق، ارتفاع صافى أرباحها إلى 669.5 مليون جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 266.3 مليون خلال الفترة المقارنة من 2020.

النساجون الشرقيون: ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 1.19 جنيه

وارتفع نصيب السهم الأساسى من الأرباح إلى 1.19 جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.75 جنيه خلال العام السابق 2020.

واقترح مجلس إدارة الشركة بجلسته المنعقدة 22 فبراير الجارى توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة جنيه للسهم عن أرباح عام 2021 (سيجرى عرضها على الجمعية العامة فى 31 مارس القادم للبت بشأنها).

ووافقت عمومية الشركة فى أبريل الماضى على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع جنيه للسهم، وذلك عن نتائج أعمال العام الماضى 2020.

ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 665.1 مليون جنيه موزعا على 665.1 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم،ويتوزع هيكل ملكيتها، بين ثلاثة أبناء لرجل الأعمال الراحل فريد خميس (يمتلكون حوالى 47.3 %ٌ)،وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 12يناير الماضى.

كما يستحوذ فرع مجموعة فتيحى القابضة على 10.6 % من الأسهم، وتستحوذ ميلا سلوفا خميس على نسبة 5.5% من الأسهم، إضافة إلى نسبة إلى آخرين ممن يمتلكون حصصا صغيرة من الأسهم المتاحة للتداول الحر فى البورصة المصرية.

وتتولى ياسمين محمد فريد خميس رئاسة مجلس إدارة الشركة (غير تنفيذى)، بينما يشغل صلاح عبد العزيز عبد المطلب منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب .

النساخون تخطط لضخ استثمارات بقيمة 15 مليون دولار خلال عام 2022

وأفصحت الشركة فى 21 ديسمبر الماضى عن خطة استثمارية لضخ 15 مليون دولار لإضافة أنوال وماكينات جديدة ، تأكيدا لما نشرته المال.

وقالت النساجون فى بيان للبورصة آنذاك،إن هذه الخطة تستهدف زيادة الانتاج عبر زيادة أنوال نسيج السجاد ورفع كفاءة المصانع خلال 2022.

واعتمدت الشركة خطة استثمارية مماثلة خلال العام الجارى الذى يوشك على الانتهاء(2021 )، يتوقع أن تصل قيمتها إلى 26 مليون دولار ،وفقا للإفصاح.

وقالت ياسمين الجوهرى، مديرة علاقات المستثمرين بالشركة فى تصريحات للمال، إن شركتها تستهدف استكمال خطتها التوسعية بالشركات التابعة عبر استثمار 15 مليون دولار جديدة فى 2022.

وأشارت أن النساجون الشرقيون تخطط للتخارج من استثماراتها فى الصين نظرا لظروف الإغلاق المستمر للمصانع وارتفاع التكلفة الإنتاجية.

وذكرت أن قرار غلق مصنع الصين لن يؤثر على أعمال الشركة مستقبلاً نظرا لاستحواذه على نسبة ضئيلة من إجمالى المبيعات تصل إلى %0.2، كما يمثل نحو %0.6 من إجمالى الأصول القائمة.

لفتت مديرة علاقات المستثمرين إلى استفادة الشركة من برنامج دعم الصادرات المقدم من الحكومة للتصدير إلى الصين من داخل مصر دون الحاجة إلى وجود مصانع قائمة هناك.

مجلس الإدارة يدرس بيع أو تصفية شركة Ow china فى الصين

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 8 ديسمبر الماضى على دراسة بيع أو تصفية شركة “الصين “التابعة بناء على نتائج أعمالها خلال الفترة القادمة.

وفوضت الشركة الإدارة التنفيذية فى دراسة موقف شركة النساجون الشرقيون الصين وعرض نتائجها على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار نهائى بشأنها فى حينه، وفقا لإفصاح مرسل للبورصة آنذاك.

وقالت النساجون فى إفصاح سابق (16 فبراير 2020)،إن شركتها التابعة “Ow china ” العاملة بمنطقة Tianjin الصناعية بالصين لا تساهم إلا بنسبة 1% من إيرادتها .

ونوهت الشركة إلى أن الصين منافسى رئيسى لها فى عدة أسواق تصديرية خاصة فى مجال السجاد المطبوع وغير المنسوج والذى يمثل حوالى 20% من مبيعات النساجون.

كما أشارت إلى أن نسبة المواد الخام التى تستودرها من الصين تصل إلى 5% من إجمالى الواردات الخام المستوردة.

وتمتلك النساجون الشرقيون شبكة مصانع عملاقة تشمل 31 منشأة صناعية تتوزع فى مصر والصين والولايات المتحدة الأمريكية، وتستحوذ مصر على 95% من العمليات الانتاجية،وفقا للموقع الالكترونى للشركة.

وتضم المجموعة تحت مظلتها سلسة شركات تابعة تعمل فى الخارج ،مثل النساجون الشرقيون أمريكا، النساجون الشرقيون الصين،النساجون الشرقيون انترناشينول.

كما تضم شركات أخرى ،مثل شركة النساجون الشرقيون للمنسوجات،شركة موكيت ماك، الشركة المصرية للألياف (إفكو)،إضافة إلى شركة نيو ماك،وفقا لآخر قوائم مالية مجمعة مرسلة للبورصة فى 14 نوفمبر الماضى.

واشترت الشركة فى مارس الماضى حصة فى الشركة المصرية لإنتاج البروبيلين والبولى بروبيلين (EPP) بقيمة إجمالية قدرها 7.8 مليون دولار تقريبًا.