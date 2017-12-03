النساجون الشرقيون تستهدف 11 مليار جنيه مبيعات

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت:تسعى شركة النساجون الشرقيون للسجاد لضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، فى إطار خطتها التوسعية حتى نهاية العام المقبل 2018، وذلك وفقا لحوار اللواء صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع «المال».أكد صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة

أحمد اللاهونى ومصطفى طلعت:

تسعى شركة النساجون الشرقيون للسجاد لضخ استثمارات تتراوح بين 10 و12 مليون يورو، فى إطار خطتها التوسعية حتى نهاية العام المقبل 2018، وذلك وفقا لحوار اللواء صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة مع «المال».

أكد صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، لشركة النساجون الشرقيون، أن شركته حققت نموا يصل إلى %8 فى حجم مبيعات التصدير بالدولار فى الربع الثالث من عام 2017، وذلك مقارنة بالعام المالى السابق نتيجة لنمو صادرات قطاعى السجاد المنسوج والمطبوع بعدما تم فتح أسواق جديدة خلال الفترة الماضية.

وتعد شركة النساجون الشرقيون للسجاد إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون المملوكة والمؤسسة بواسطة رجل الأعمال محمد فريد خميس، والذى يشغل رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

وقفزت أرباح «النساجون» خلال 9 أشهر من العام الجارى لتسجل 599 مليون جنيه، مقابل 416 مليونًا، خلال الفترة المماثلة من العام الماضى، بنسبة نمو بلغت %44، وهو ما أرجعه رئيس مجلس إدارة الشركة إلى نمو المبيعات بـ %65 لتسجل 7.5 مليار جنيه مقابل 4.5 مليارات جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

وتوقع عبدالعزيز، الوصول بقيمة المبيعات خلال العام الحالى ما بين 10 و11 مليارات جنيه، بمعدل نمو يتجاوز %50 عن عام 2016.

وأوضح أن الشركة قامت بإضافة توسعات جديدة لمصانعها منذ بداية العام الحالي؛ لمواكبة النمو المتزايد فى الأسواق العالمية والتطور التكنولوجى، وتتمثل تلك التوسعات فى إنشاء مصنع جديد بمدينة العاشر من رمضان (حورس)، إضافة إلى شراء 8 أنوال جديدة وعدد من خطوط الإنتاج ومستلزماتها، وبلغت المدفوعات الرأسمالية 324 مليون جنيه حتى سبتمبر 2017.

يذكر أن الشركة اشترت قطعة أرض تبلغ مساحتها 34.1 ألف متر بقيمة 54.1 مليون جنيه من شركة ماك، والتى تملك النساجون نحو %58.3 من أسهمها، لاستخدامها فى بناء مصنع حورس، إضافة إلى مركز تجهيزات ومخزن.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن الشركة تستعد لإضافة من 8 إلى 10 أنوال أخرى، إضافة إلى ماكينات ومستلزمات إنتاج حتى آخر عام 2018 بتكلفة استثمارية إجمالية تتراوح من 10 إلى 12 مليون يورو، مشيرا إلى أن الشركة تستعد للتوقيع على عقد قرض من بنك قطر الوطنى الأهلى بقيمة 9 ملايين يورو أو ما يعادله بالدولار لتمويل جزء من تلك التوسعات، كما تدرس المجموعة كذلك مع البنك توجيه جزء من اقتراضها ليخضع لبرنامج تمويل الاقتصاد الأخضر الخاص بالبنك الأوروبى لإعاده الإعمار والتنمية والذى يهدف إلى تشجيع المشروعات الخاصة بترشيد استهلاك الطاقة.

وفيما يتعلق بالصادرات، أشار عبد العزيز إلى أن سياسة الشركة تركز على زيادة الصادرات التى تصل إلى %65 من المبيعات المجمعة فى الوقت الحالى، وذلك من خلال فتح أسواق تصديرية جديدة بالخارج بشكل مستمر، إضافة إلى زيادة عدد عملاء الشركة.

وأوضح أن شركته تصدر حاليا نحو إلى 130 دولة على مستوى العالم، مشيرا إلى أن الانتاج الحالى لشركات السجاد بمصر يكفى لاحتياجات السوق المحلية، ولا داعى للاستيراد مطلقاٌ، مبينا أن السوق الأمريكية تأتى فى مقدمة أسواق الشركة التصديرية، كما تتواجد الشركة بقوة فى السوق الأوروبية والأسيوية وأمريكا اللاتينية، وكذلك الدول العربية وتحديدا الخليجية فى عمليات فرش الفنادق ومراكز المؤتمرات وغيرها.

وأكد أن شركته متواجدة فى جنوب وشرق وغرب إفريقيا لكن بالشكل الذى لا يرضى طموحات الشركة، على حسب وصفه، وهو ما سيدفع إلى زيادة الحصة السوقية والتوسع بقوة فى القارة السمراء مستقبلا من خلال زيادة الرحلات التسويقية، ودعوة العديد من المستوردين الأفارقة لزيارة المصانع فى مصر للوقوف على أحدث التشكيلات والتكنولوجية المستخدمة.

ولفت إلى أن حصيلة الشركة من الصادرات كافية لتلبية احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج واستيراد البولى بروبلين «الخام الأساسى فى إنتاج السجاد»، موضحا أن النساجون الشرقيون وشركتها التابعة ماك لديها نحو 230 معرضًا للبيع على مستوى الجمهورية، إضافة إلى منافذ القطاعين العام والخاص التى تعرض منتجات النساجون وشركة ماك.

وأشار إلى استعداد شركة النساجون الشرقيون وشركاتها التابعة ماك وافكو لمعرض هانوفر بألمانيا وأتلانتا بالولايات المتحدة فى يناير 2018 بأحدث تشكيلة من المنتجات والأصناف التى لاقت إعجاب العديد من العملاء خلال زيارتهم الحالية الاستطلاعية لمصانع الشركة.

يذكر أن رأس مال شركة النساجون الشرقيون المصدر يبلغ 450 مليون جنيه، موزع على 450 مليون سهم، منها 428 مليون جنيه أسهم نقدية، و21 مليون جنيه أسهم عينية، قيمة السهم الواحد جنيه.