النساجون الشرقيون تستهدف توسعات بقيمة 485 مليون جنيه

ارتفاع الأرباح إلى 742 مليون جنيه والمبيعات تسجل 10.1 مليارمصطفى طلعتتستهدف شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ضخ استثمارات بقيمة 485 مليون جنيه، خلال العام الحالى، لتنفيذ خطة توسعية، تتمثل فى إضافة وحدات، وخطوط الإنتاج الجديدة، لمواكبة النمو المتزايد فى الأسواق العالمية، والتطور التكنولوجى.قال ص

ارتفاع الأرباح إلى 742 مليون جنيه والمبيعات تسجل 10.1 مليار



مصطفى طلعت

تستهدف شركة النساجون الشرقيون للسجاد، ضخ استثمارات بقيمة 485 مليون جنيه، خلال العام الحالى، لتنفيذ خطة توسعية، تتمثل فى إضافة وحدات، وخطوط الإنتاج الجديدة، لمواكبة النمو المتزايد فى الأسواق العالمية، والتطور التكنولوجى.

قال صلاح عبدالعزيز، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إن “النساجون الشرقيون” استثمرت 400 مليون جنيه فى 2017، عبر إضافة توسعات جديدة لمصانعها، كما تعتزم افتتاح 3 معارض جديدة فى الزقازيق، والعياط، والإسماعيلية الجديدة، مقابل إلغاء فرع فى منطقة بهتيم.

تعد شركة النساجون الشرقيون للسجاد إحدى شركات مجموعة النساجون الشرقيون المملوكة والمؤسسة بواسطة رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذى يشغل منصب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.

أشار عبدالعزيز فى تصريح لـ”المال”، إلى أن “النساجون الشرقيون” تمكنت من زيادة معدلات الربحية ،%40.2 خلال 2017، نتيجة نمو إجمالى المبيعات بحوالى %50.

يذكر أن أرباح الشركة ارتفعت إلى 742 مليون جنيه، خلال العام المالى المنتهى، مقابل أرباح بقيمة 529 مليون جنيه، وبزيادة 213 مليون عن 2016، كما قفزت المبيعات إلى 10.1 مليار جنيه، مقابل 6.8 مليار الفترة، ونمو 3.4 مليار عن الفترة المماثلة من العام المالى السابق.

أوضح أن الشركة تصدر منتجاتها إلى 130 دولة حول العالم، وتمثل الصادرات %65 من إجمالى المبيعات، وفى مقدمتها السوق الأمريكية، والسوق الأوروبية وأمريكا اللاتينية، وعدد كبير من الدول الخليجية، كما تخطط للتوسع أفريقيا.

أوضح أن مجلس الإدارة وافق فى اجتماعه الأخير على الترخيص لأعضاء مجلس الإدارة، لإبرام عقود معاوضة للاستحواذ على أصول من شركتى العاشر من رمضان لصناعة الغزل، وشركة السجاد الحديث، بقيمة إجمالية 147.5 مليون جنيه، موزعة بواقع 69.3 و78.2 مليون على التوالى.

أكد أن تلك العقود توفر فرص للتوسعات المستقبلية، نظرا لقرب الموقع، ومساحات الأراضى الواسعة المستحوذ عليها.

يشار إلى أن عبدالعزيز أكد فى حوار سابق مع “المال”، أن الشركة تستعد لإضافة من 8 إلى 10 أنوال أخرى، وماكينات ومستلزمات إنتاج حتى آخر العام، بتكلفة استثمارية إجمالية من 10 إلى 12 مليون يورو.

يشار إلى أن مجلس إدارة النساجون أقترح توزيعات نقدية على المساهمين عن إجمالى أرباح 2017، بقيمة 620.8 مليون جنيه، مع ترحيل 173.5 مليون من الأرباح للعام المقبل.

يبلغ رأس المال الحالى للنساجون الشرقيون 443.4 مليون جنيه، موزعاً على 443.4 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد.