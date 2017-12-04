النساجون الشرقيون تستهدف تصدير 75% من إنتاجها للخارج

دعاء محمود ومدحت إسماعيل: قال صلاح عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن شركته تستهدف تصدير 75% من حجم إنتاجها للخارج، في حين أنها تصدر حاليا من 60 إلي 65%، موضحا أنه يسعي بقدر الإمكان لتصنيع وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بهدف التمكن من الحصول عليها وإيجادها في أي وقت وبتكلفة مناسبة

دعاء محمود ومدحت إسماعيل:

قال صلاح عبد العزيز، العضو المنتدب لشركة النساجون الشرقيون، إن شركته تستهدف تصدير 75% من حجم إنتاجها للخارج، في حين أنها تصدر حاليا من 60 إلي 65%، موضحا أنه يسعي بقدر الإمكان لتصنيع وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج بهدف التمكن من الحصول عليها وإيجادها في أي وقت وبتكلفة مناسبة فضلا عن القدرة علي المنافسة خارحيا.

وأضاف خلال الجلسة الثانية بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين والذي نظمته المال جي تي إم اليوم الإثنين، أن شركته عقدت بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات كبري في مصر من خلال إنشاء مركز بحثي، مؤكدا أن هذا التعاون أثمر عن حل مشاكل صناعية كثيرة

وأشار عبد العزيز إلي أن شركته حققته زيادة في حجم مبيعاتها بنسبة 65% خلال العام الجاري مقارنة بعام 2016.