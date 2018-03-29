النساجون الشرقيون ترفع قيمة توزيعات الأرباح إلى 665 مليون جنيه

رجب عزالدين قررت الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، رفع قيمة التوزيع النقدي المقترح توزيعه على المساهمين إلى 1.5 جنيه للسهم، بدلاً من 1.4 جنيه. وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن عموميتها أقرت توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة…

رجب عزالدين

قررت الجمعية العامة العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، رفع قيمة التوزيع النقدي المقترح توزيعه على المساهمين إلى 1.5 جنيه للسهم، بدلاً من 1.4 جنيه.

وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، إن عموميتها أقرت توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 665.1 مليون جنيه عن أرباح العام 2017، وترحيل 129.15 مليون جنيه للعام المقبل.

واقترح مجلس إدارة الشركة، فى وقت لاحق توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 620.7 مليون جنيه، عن أرباح العالمى المالى 2017.

وارتفعت أرباح الشركة 741.7 مليون جنيه فى 2017، مقارنة بنحو 529 مليون جنيه 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للواحد.