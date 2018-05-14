«النساجون الشرقيون» ترفع أجور العاملين بنسبة 20%

رجب عزالدينأظهر تقرير مرسل من شركة النساجون الشرقيون إلى البورصة المصرية زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 20% فى إطار خطة لتحسين مستوى المعيشة.كما أظهر التقرير المعد عن نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية 31 مارس 2018 ارتفاع المبيعات إلى 829 مليون جنيه مقارنة بنحو 814 مليون جنيه خلال الفترة المقا

رجب عزالدين

أظهر تقرير مرسل من شركة النساجون الشرقيون إلى البورصة المصرية زيادة أجور العاملين فيها بنسبة 20% فى إطار خطة لتحسين مستوى المعيشة.

كما أظهر التقرير المعد عن نشاط الشركة خلال الفترة المنتهية 31 مارس 2018 ارتفاع المبيعات إلى 829 مليون جنيه مقارنة بنحو 814 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2017.

وانخفض صافى الربح إلى 90 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بنحو 105 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 20117.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 450 مليون جنيه، موزعا على 450 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.