«النساجون الشرقيون» تدرس مدى إمكانية الاستمرار فى خطة 2020 التوسعية

علمت «المال» أن شركة النساجون الشرقيون تعيد النظر حالياً فى خطة توسعاتها للعام الحالى 2020، والتى كانت تتراوح قيمتها بين 8 و 10 ملايين دولار، نتيجة الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وقالت مصادر لـ«المال»، إن الشركة تدرس مدى إمكانية الاستمرار فى تنفيذ الخطة أو اتخاذ قرار آخر بشأنها، موضحة أن الأمر فى النهاية يتوقف على نتيجة الدراسات.

كانت «النساجون» أعلنت فى فبراير الماضى خطة توسعاتها للعام الجارى بتكلفة مبدئية تقدر بين 8 و 10 ملايين دولار، بغرض إضافة 3 أنوال وآلة صباغة، و 2 ماكينة نجيل صناعى، و 2 ماكينة تعبئة وتغليف.

وأعلنت فى وقت سابق أن تابعتيها نيو ماك، وموكيت ماك، وقوتا مع صندوق تنمية الصادرات اتفاقاً للحصول على مستحقات تصديرية بقيمة 229 مليون جنيه، عما تم تصديره حتى 30 يونيو 2019، سيتم ضخها لزيادة استثمارات التوسعات بمصانع السجاد والموكيت، وإضافة وحدات إنتاجية.

ولفتت المصادر إلى أن الشركة لم تحصل بعد على أى أموال، وتكتنف الضبابية حالياً موعد تسلمها بسبب الأوضاع الجديدة.

قالت المصادر إن التداعيات السلبية لفيروس كورونا المُستجد وما خلفته من أوضاع مرتبكة، أجبرت أصحاب الأعمال على إعادة النظر فى مشروعاتهم المستقبلية.

وأشارت «النساجون» فى إفصاح للبورصة المصرية مؤخراً حول تداعيات فيروس كورونا عليها، إن المواد الخام المستوردة من الصين تمثل %5 من إجمالى الواردات اللازمة لتصنيع منتجاتها.

وأشارت إلى أن الصين تعتبر منافسًا رئيسيًا فى العديد من أسواق التصدير بالنسبة للسجاد المطبوع وغير المنسوج، الذى يمثل حوالى %20 من مبيعات الشركة، موضحة أنها تبحث حاليًا عن موردين آخريين فى الهند وتركيا، وترى أن استمرار الفيروس دون لقاح يمثل فرصة لها لخلق أسواق تصديرية جديدة.

ولفتت النساجون فى إفصاحها إلى أن تابعتها OW China، المملوكة والكائنة بالمنطقة الصناعية فى Tianjin تساهم بنسبة %1 فى إجمالى الإيرادات.

كانت «النساجون» أنهت العام الماضى بزيادة فى صافى أرباحها المُجمعة بنحو %55 لتسجل 855 مليون جنيه، مقارنة مع 550 مليون جنيه العام السابق، ويبلغ رأس مالها 665 مليون جنيه بواقع 665 مليون سهم، ويتوزع هيكل ملكيتها بين شركة صدوق العالمية للاستثمارات القابضة المحدودة بنحو %7.49 وعدداً من الأفراد تمثل نسبة محمد فريد خميس الأكبر بواقع %42.4 فيما تتوزع الحصص الباقية بنسب متفاوتة أعلاها %3.