النساجون الشرقيون تخفض رأس المال 6.5 مليون جنيه

أحمد اللاهوني ومصطفى وطلعت:اعتمدت الجمعية العامة العامة غير العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، اليوم الأحد، تخفيض رأس المال عبر إعدام 6.5 مليون سهم خزينة، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها، وذلك بنسبة حضور بلغت 61% من إجمالي الأسهم.قال صلاح عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الش

أحمد اللاهوني ومصطفى وطلعت:

اعتمدت الجمعية العامة العامة غير العادية لشركة النساجون الشرقيون للسجاد، اليوم الأحد، تخفيض رأس المال عبر إعدام 6.5 مليون سهم خزينة، بالإضافة إلى تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي لها، وذلك بنسبة حضور بلغت 61% من إجمالي الأسهم.

قال صلاح عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الشركة، على هامش الجمعية، إن شركته تركز في الوقت الحالي على فتح أسواق تصديرية جديدة، وزيادة حصيلة الصادرات إلى الدول الإفريقية، للإستفادة من قرار تحرير سعر الصرف، مؤكدا أنه سيتم توزيع جانب من الأرباح على المساهمين.

يشار إلى أن مجلس إدارة الشركة، قد وافق مؤخراً، على تخفيض رأس المال المصدر من 450 مليون جنيه إلى 443.4 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم الخزينة بقيمة 6.5 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمال “النساجون الشرقيون” الحالي 450 مليون جنيه، موزعاً على 450 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه للواحد.

وارتفعت أرباح الشركة المجمعة، خلال النصف الأول من العام الحالي، لتسجل 475 مليون جنيه، مقابل أرباح بقيمة 272.2 مليون جنيه بالنصف المماثل من 2016، بنسبة نمو في الأرباح بلغت 74.5%.