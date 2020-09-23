اقتصاد وأسواق

«النساء الأكثر تضررا».. العمل الدولية: انخفاض الدخل من العمل 3.5 تريليون دولار خلال 9 أشهر بسبب كورونا

في أول 9 أشهر من عام 2020
المال - خاص 5:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20 5:59 م, الأربعاء, 23 سبتمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قالت منظمة العمل الدولية اليوم إن الدخل من العمل في العالم انخفض بنحو 10.7%، أو بواقع 3.5 تريليون دولار، في أول 9 أشهر من عام 2020 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد ذكرت المنظمة أن الرقم الذي لا يشمل دعم الدخل الذي قدمته الحكومات للتعويض عن إغلاق أماكن العمل خلال جائحة تفشي فيروس كورونا، يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، في أول تسعة أشهر من عام 2019.

اقرأ أيضا  «السلع التموينية» توافق من حيث المبدأ على فتح الباب لتصدير الفول مجددا

وقالت منظمة العمل الدولية : “يستمر إغلاق أماكن العمل في إحداث اضطراب بسوق العمل في أنحاء العالم، ما يؤدي لفقد ساعات عمل أعلى من تقديرات سابقة”.

وأضافت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، إن العمال في الاقتصادات النامية والناشئة، لاسيما العمالة غير الرسمية، تأثروا بعواقب الجائحة على نطاق أوسع من الأزمات السابقة.. موضحى أن التراجع في أعداد العاملات أكبر منه من العمال.

اقرأ أيضا  «الزراعة» تستهل موسم القمح بتهيئة 1500 فدان بشرق العوينات في أكتوبر

ففي الربع الثاني فقط، تشير التقديرات المعدلة لفقد 17.3% من ساعات العمل عالميا، ما يوازي 495 مليون وظيفة بدوام كامل، مقابل تقديرات سابقة عند 14%، ما يعادل 400 مليون وظيفة حسب التقرير.

وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن تبلغ ساعات العمل الضائعة 12.1% في الربع الثالث من 2020، ما يوازي 345 مليون وظيفة.

اقرأ أيضا  «سلامة المستهلك الروسي» يعلن تسجيل بلاده اللقاح الثاني لمواجهة «كورونا»

وأضاف: “علاوة على ذلك، التوقعات المعدلة للربع الأخير من السنة تشير إلى آفاق أكثر قتامة عن التقديرات السابقة”.

وتابع أن الخسارة في ساعات العمل في الربع الأخير من عام 2020 يتوقع أن تصل إلى 8.6%، ما يوازي 254 مليون وظيفة بدوام كامل، مقارنة بها قبل عام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

فيروس كورونا يكبد قطاع السياحة العالمي خسائر 460 مليار دولار

المال - خاص 7:22 م, الأربعاء, 16 سبتمبر 20

وزيرة الصحة: ضرورة حصول المسافرين والقادمين من الخارج على شهادة «pcr»

المرسي عزت 5:06 م, الأحد, 30 أغسطس 20

الأمم المتحدة : 120 مليون عامل في قطاع السياحة سيفقدون وظائفهم بسبب «كورونا»

المال - خاص 1:14 م, الثلاثاء, 25 أغسطس 20

اليابان تطالب الشركات بعمل 70% من موظفيها من المنازل وحظر حفلات الشرب

المال - خاص 1:21 ص, الأثنين, 27 يوليو 20

الاتحاد الأوروبي يقدم 750 مليار يورو منح وقروض لتعافي أعضائه من ركود «كورونا»

المال - خاص 1:50 ص, الثلاثاء, 21 يوليو 20

مدير صندوق النقد لـ «القاهرة الآن» : نمو الاقتصاد الصيني تخطى توقعاتنا رغم «كورونا»

المال - خاص 10:13 م, الأحد, 19 يوليو 20