النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد ببعض مدارس مطروح

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ببعض المدارس ذات الكثافة المنخفضة حتى سن 5 سنوات و6 أشهر، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية .

وأوضح عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم حصر جميع الأماكن الشاغرة بعدد من المدارس ذات الكثافة المنخفضة بإجمالي ٥١ مدرسة من جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة تم النزول بالسن بها لـ ٥ سنوات و٦ أشهر وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعي والأسري .

وفى السياق ذاته استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مساء أمس الأربعاء الدكتورة سليمة عبد الرحيم رئيس مجلس أمناء التربية والتعليم بمطروح وذلك لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الأسبوع القادم والتأكيد على دور مجلس الأمناء الفاعل في المشاركة والارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة.