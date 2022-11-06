«النزوة» و«الغرفة 207» و«المتهمة».. مسلسلات تجذب جمهور المنصات

جذب بعض المسلسلات التلفيزيونية الجديدة جمهور المنصات الرقمية الحديثة التي تعرض هذه الأعمال الفنية حاليا من خلال تلك المنصات خاصة منصة شاهد الرقمية، وأبرزها مسلسل الغرفة 207 بطولة محمد فراج وريهام عبد الغفور ومكون من 10 حلقات ومقتبس عن رواية سر الغرفة 207 للكاتب أحمد خالد توفيق وإخراج تامر عشري.

كذلك مسلسل النزوة بطولة النجم خالد النبوي والتونسية عائشة بن أحمد، ويشارك ببطولته كوكبة من الفنانين أبرزهم رمزي العدل وسلوى محمد علي، المسلسل سيناريو وحوار محمد الحاج ويمنى خطاب وياسمين زهدي وإخراج أمير رمسيس وأشرف على تطوير المحتوى محمود دسوقي ويميل لطابع اجتماعي.

أيضا مسلسل المتهمة للنجمة التونسية درة، وينتمي لطابع الإثارة والتشويق ويشارك في بطولته دياب، أسامة عباس تأليف وإخراج تامر نادي.

محمود قاسم: هذه الأعمال تخلق فرصا حقيقية لظهور مواهب جديدة في التأليف والإخراج

أوضح الناقد الفني محمود قاسم أنه شيئا مميزا أن يكون هناك جرعة دسمة من المسلسلات التليفزيونية بعيدا عن الموسم الرمضاني المزدحم دائما بالأعمال الدرامية، في ظل وجود ركود نوعا ما للسينما المصرية.

ولفت إلى هذه الأعمال تخلق فرص حقيقية لظهور مواهب شابة جديدة في التأليف والإخراج والتمثيل أيضا، موضحا أن هؤلاء النجوم موهوبين وقادرين على جذب الجمهور بصورة كبيرة سواء خالد النبوي أو درة أو محمد فراج وريهام عبد الغفور .

وأردف قائلا أن المنصات الرقمية غنية ولديها امكانات كبيرة وتستطيع تقديم أعمال فنية متميزة، مقارنة بالمسلسلات التليفزيونية التي تعرض على الشاشة الصغيرة مثل مسلسل الضاحك الباكي الذي يعرض حاليا على التلفزيون ورغم كونه مسلسلا تاريخيا، إلا أنه واجه انتقادات كثيرة منذ بداية عرضه الأيام الماضية، أما مسلسلات المنصات تكون منفذة بشكل احترافي ودقيق ولا تظهر فيها هذه العيوب الموجودة في المسلسلات المعروضة على التلفزيون.

سمير الجمل: العمل الفني عندما يكون مرتبطا بفنان كبير تكون مسؤوليته أكبر

ويرى السيناريست سمير الجمل أن هذه المسلسلات لاتختلف سواء كانت معروضة بمنصات رقمية أو القنوات التليفزيونية، فهذه تمثل وسائل للعرض فقط انما العبرة بالمحتوى الفني لهذه المسلسلات.

وتابع قائلا أن المسألة لم تعد قاصرة على أسماء النجوم أو الممثلين والشهرة التي لم تعد تشكل مشكلة حقيقية حاليا بانتشار السوشيال ميديا وأخبار التريندات الخاصة بممثلين كثيرين الشخصية.

ويضيف أن محمد فراج من أفضل الممثلين حاليا وكذلك ريهام عبد الغفور ، والعبرة تكون بوجود مؤلف حقيقي متميز وإلا لن يكون هناك عمل درامي قوي، لاسيما أن المنصات الرقمية قائمة على البحث عن العمل الجديد من حيث طبيعة الموضوع والمفاجأة، والفن قائم على عنصر الدهشة وإلا ستكون الأعمال الفنية مجرد حشور فقط.

وأكد الجمل أن العمل الفني عندما يكون مرتبطا بفنان كبير تكون مسؤوليته أكبر، أنما الفنان الشاب لايمكن أن نلومه لأنه لا يملك قدرة الاختيار، لافتا إلى أن محمد فراج يمثل حالة فنية، خاصة مثل ماجد الكدواني الذي يستطيع تقديم أدوار مختلفة ويقوم بتطوير نفسه دائما ومتجدد ولايقف عند مرحلة معينة، أما خالد النبوي فهو نجم وممثل كبير ولديه القدرة على الاختيارات.

ماجدة خير الله: محمد فراج حقق إقبالا كبيرا بمسلسل الغرفة 207

قالت الناقدة ماجدة خير الله إن هناك فارقا كبيرا بين هذه المسلسلات، لاسيما مسلسلي الغرفة 207 ونزوة فهناك تطور كبيرا في الإخراج والتكنيك وكذلك تطورا هائل في الكتابة وهناك تناغم كبير بينها وبين السيناريو والشخصيات.

وتضيف أن هناك جرأة في هذه المسلسلات فهناك من يفهم أن الجرأة تقديم شيئا غريبا وخارجا لكن الحقيقة أنها تعني تقديم عملا غير مألوفا وموضوعا مختلفا، مؤكدة مسلسلات المنصات الرقمية تعطي فرصة لكثير من الفنانين تحقيق نجومية أكبر مثل ريهام عبد الغفور فقد حققت بـ3 مسلسلات الفترة الماضية عبر المنصات الرقمية نجومية لم تحققها طيلة مشوارها الفني لسنوات طويلة سابقة ، إضافة أن هناك نجوما خفت بريقهم مؤخرا لعدم قدرتهم على موائمة هذا التطور السريع بالنسبة للمنصات.

استطردت خير الله قائلة إن محمد فراج حقق إقبالا كبيرا بمسلسل الغرفة 207، وكذلك خالد النبوي بداية مسلسله مبشرة جدا، منوهة أن نوعية المشاعر المقدمة في تلك الأعمال الدرامية جديدة بالنسبة للمشاهدين مثل النزوة التي تقدم في مسلسل خالد النبوي ولم تقدم في الدراما التليفزيونية سابقا لأنها مشاعر بعيدة عن الخيانات وإنما كاتب المسلسل يقدمها بنعومة رائعة، وهي مشاعر إنسانية تنتاب بعض الأشخاص في سن معين في حياته، وليس من حقنا أن نصادر عليها تجاه أي شخص تأتيه هذه النزوة أحيانا.