النزهة الدولى تعتزم افتتاح مستشفى فى التجمع باستثمارات 220 مليون جنيه

المال-خاصتسعى شركة مستشفى النزهة الدولى، لافتتاح مستشفى جديد فى منطقة التجمع الخامس خلال عام 2020 باستثمارات إجمالية 220 مليون جنيه، فى إطار سعيها للتوسع بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية.وعلمت «المال» أن المستشفى أنهى سداد كامل أقساط شراء قطعة أرض مساحتها تقارب 3900 متر فى التجمع

المال-خاص

تسعى شركة مستشفى النزهة الدولى، لافتتاح مستشفى جديد فى منطقة التجمع الخامس خلال عام 2020 باستثمارات إجمالية 220 مليون جنيه، فى إطار سعيها للتوسع بقطاع الرعاية الصحية بالسوق المصرية.

وعلمت «المال» أن المستشفى أنهى سداد كامل أقساط شراء قطعة أرض مساحتها تقارب 3900 متر فى التجمع الخامس، بقيمة 36 مليونا، واتجهت للتعاقد مع أحد المكاتب الاستشارية لتصميم وإعداد الرسومات الهندسية اللازمة، للمستشفى والتى ستكون من 90 سريرا، ويضم أقساما للرعاية المركزة والقلب.

وتسعى النزهة الدولى لبدء التشغيل التجريبى للمستشفى الجديد خلال النصف الأول من 2020 على أن يكون التشغيل الأولى بنصف الطاقة، وسيتم استكمالها كلياً خلال النصف الثانى من 2020.

وعلمت «المال» أن التكلفة الاستثمارية لمستشفى التجمع الخامس ستصل إلى 220 مليون جنيه، سيتم تمويلها بصورة ذاتية بالكامل، ولا نية على الإطلاق للحصول على قروض بنكية.

وبافتتاح المستشفى الجديد سيملك النزهة الدولى 230 سريرا و20 غرفة عمليات ورعاية صحية، مع الإشارة إلى أن إدارة الشركة أطلقت مؤخراً خطة لتطوير المستشفى القائم فى مصر الجديدة من خلال إضافة 30 سريرا جديدا فى أحد الأدوار، والتى من المخطط الانتهاء منها خلال العام المقبل.

واستثمرت النزهة الدولى 10 ملايين جنيه فى تطوير وتجديد بعض المعدات والإنشاءات فى المبنى القائم خلال العام الماضى.

وحققت النزهة الدولى خلال العام الماضى صافى ربح بقيمة 36.27 مليون جنيه، مقابل 32.35 مليون فى 2016 بنسبة نمو%12، مستفيدة من ارتفاع إيرادات النشاط الطبى لتصل إلى 171 مليون جنيه مقابل 144 مليونًا.

وخلال يناير الماضى، تقدمت شركة مستشفى كليوباترا القابضة بعرض للاستحواذ على كامل أسهم شركة مستشفى النزهة الدولى، مع تحديد سعر السهم عند 90 جنيهًا، وبقيمة إجمالية 650 مليوناً، وما زالت كليوباترا تنتظر موافقة الجهات الرقابية لتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم النزهة الدولى.

ويشير آخر نموذج إفصاح لمستشفى النزهة الدولى، إلى استحواذ المستثمر السعودى، أحمد بن حسن بن فتيحى، على %16 من رأس المال، والذى أكد سابقا لـ»المال»، استمراره بالمساهمة فى المستشفى بعد نجاح الإدارة الحالية فى تحقيق أداء مالى جيد، ويمتلك حازم سمور، عضومجلس الإدارة %8.3، فيما تتوزع باقى الحصص بنسب أقل من %5 على مجموعة من الأطباء والأفراد، وحاملى أسهم التداول الحر.

وكانت مصادر مقربة من النزهة، قد قالت سابقاً لـ»المال» إن كل المساهمين الرئيسيين والمؤسسين، أبدوا اعتراضهم على العرض المقدم من «كليوباترا»، لرغبتهم فى الاحتفاظ بالمستشفى، كما تقدموا بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، للتحقيق فى مدى وجود شبهات تلاعب فى التعاملات اليومية على السهم خلال فترة قريبة من تقديم «كليوباترا» للعرض، متابعة: «قدمنا كل المستندات اللازمة للهيئة وننتظر مصير التحقيق.

يشار إلى أن الإدارة الحالية لمستشفى النزهة الدولى، لجأت مؤخرا، لزيادة رأسمالها من 36 إلى 43.2 مليون جنيه، ممولة من الأرباح، بهدف دعم مركزها المالى وتغطية التوسعات.

ويبلغ رأسمال مستشفى النزهة نحو43.2 مليون جنيه، موزعاً على 7.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 6 جنيهات للسهم.

ومن الملاحظ أن المستشفيات المقيدة فى البورصة، تتبنى إستراتيجيات توسعية، سواء من خلال الاستحواذ على مستشفيات جديدة، أوإجراء تحديث، وتطوير للقائمة، وصولًا إلى إنشاء أفرع جديدة، وعلى رأسهم كليوباترا والتى تسعى للاستحواذ على النزهة الدولى، كما وقعت عقداً مبدئياً لشراء أخرى فى غرب القاهرة، ودخلت فى شراكة لادارة مستشفى تعليمى فى بنى سويف، فيما تسعى شركة الإسكندرية للخدمات الطبية لزيادة رأسمالها باستثمارات تقارب 41 مليون جنيه لإنشاء أدوار إضافية بالمستشفى، وظفت منها 22.9 مليون جنيه فى تغطية جزء من تكاليف خطة تطوير المستشفى، وتوفير العمالة اللازمة، إلى جانب نقل بعض الأقسام إلى أدوار التعلية، وإنشاء وحدة للعناية المركزة.