النزاهة والادخار أهم نصائح إلوميلو لرواد الأعمال

قدم توني إلوميلو، رئيس هيرس القابضة ومؤسس توني ألوميلو سلسلة من النصائح لرواد الأعمال في أفريقيا، كان أهمها النزاهة في الأعمال لكسب مصداقية والاحترام من الجميع بما يساهم في صناعة علامة تجارية معروفة.

جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر أفريقيا 2017، المنعقد حاليا في شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



و طالب “إلوميلو” رواد الأعمال بالعمل علي الادخار والحد من الاستهلاك لتوفير الأعمال، خاصة مع بداية الأعمال ولاسيما أن طريق ريادة الأعمال أمر في غاية الصعوبة.

وقال لرواد الأعمال عليكم أن تؤمنوا بالجودة والتميز في تقديم الخدمات والعمل علي خفض التكاليف.

وذكر “ألوميلو” أن شركته تلقت طلبات من 90 ألف رائد أعمال للحصول علي تمويل وبدأ ريادة الأعمال.



إلوميلو هو خبير اقتصادي، ويعد أحد روادر التدريب الاقتصادي، وهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة هيرز القابضة المحدودة، وهي شركة استثمارية أفريقية تعمل فى مجال الطاقة والنفط والغاز والخدمات المالية والضيافة والعقارات والرعاية الصحية، لها فروع فى 20 بلدا أفريقيا.

ونظراً لأن توني مؤسسة ” توني إلو ميلو”، فى عام 2010، باعتباره أحد المساهمين الكبار في ريادة الأعمال في أفريقيا، وخصصت المؤسسة 100 مليون دولار في برنامج مدته 10 سنوات لتمويل وتوجيه وتدريب 10،000 من رجال الأعمال الأفارقة.

وهو عضو في العديد من مجالس القطاعين العام والجتماعي، بما في ذلك المجلس الاستشاري العالمي لمبادرة الأمم المتحدة للطاقة المستدامة للجميع (SE4ALL)، ومنتدى شركاء مجموعة رأس المال الخاص التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويشارك في رئاسة الأمن الغذائي العالمي لمعهد آسبن فريق العمل. توني يعمل في المجلس الاستشاري الدولي في واشنطن العاصمة مقرها مركز التفكير مركز ويلسون، وعضو في المجلس الاستشاري العالمي لمركز مدرسة هارفارد كينيدي للقيادات العامة. وهو أيضا عضو في منتدى رؤساء المنتدى الاقتصادي العالمي.