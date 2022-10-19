النرويج الأسرع فى الموبايل داتا خلال سبتمبر.. والإمارات وصيفا

احتلت النرويج المركز الأول عالميًّا فى متوسط سرعة خدمة الإنترنت عبر المحمول خلال سبتمبر الماضي على مؤشر سبيد تيسيت مسجلة 126.94 ميجابايت، تلتها الإمارات فى المركز الثاني بـ126.85 ميجابايت، ثم قطر فى المركز الثالث بـ124.29 ميجابايت.

وحلّت الصين فى المركز الرابع بمتوسط سرعة خدمة الموبايل داتا بـ116.42 ميجابايت، ثم نيوزيلندا فى المركز الخامس بـ105.52 ميجابايت، والدنمارك فى المركز السادس بـ105.52، وكوريا الجنوبية فى المركز السابع بـ104.81 ميجابايت.

بينما حصدت بلغاريا فى المركز الثامن بـ103.90 ميجابايت، ثم السعودية فى المركز التاسع بـ97.15 ميجا، والكويت فى المركز العاشر بـ95.04 ميجابايت.

وحلّت مصر في المركز 81 عالميًّا مسجلة متوسط سرعة للخدمة بلغ 23.07 ميجابايت، وهايتي فى المركز 139 بـ4.44 ميجابايت.