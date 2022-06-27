النرويج الأسرع عالميا فى إنترنت المحمول .. ومصر فى المركز 87

احتلت النرويج المركز الأول عالميا فى متوسط سرعة خدمة الأنترنت عبر المحمول خلال مايو الماضي على مؤشر speed test مسجلة 129.40 ميجابايت ، تلتها الإمارات فى المركز الثاني بـ 124.89 ميجابايت ، وقطر فى المركز الثالث بـ 117.61 ميجابايت.

وجاءت كوريا الجنوبية فى المركز الرابع بـ 106.82 ميجابايت ، ثم الكويت في المركز الخامس بـ 104.47ميجابايت ، وهولندا فى المركز السادس بـ 102.92ميجابايت، والدنمارك فى المركز السابع بـ 102.54 ميجابايت ، أعقبتها السعودية في المركز الثامن بـ 101.62 ميجابايت.

بينما احتلت بلغاريا المركز التاسع بـ 95.71 ميجابايت ، أعقبتها الصين فى المركز العاشر بـ 87.48 ميجابايت .

وحصدت القاهرة المركز 87 بـ 20.71 ميجابايت ، بينما جاءت فنزويلا فى المركز 141 الأخير بـ 4.98 ميجابايت

وبلغ متوسط سرعة الدونلود العالمي خلال الشهر الماضي 30.37 ميجابايت مقابل 8.60 للآبلود عبر المحمول