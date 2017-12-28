النحاس يقفز لأعلى مستوى منذ 4 سنوات

رويترز قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، اليوم، مع مراهنة الصناديق على أن قوة الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، وتعطل الإمدادات من تشيلي، أكبر منتج عالمي، سيخلقان نقصًا في المعروض من المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والتشييد. وأغلقت عقود النحاس القياسي

رويترز





قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوى في 4 سنوات، اليوم، مع مراهنة الصناديق على أن قوة الطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، وتعطل الإمدادات من تشيلي، أكبر منتج عالمي، سيخلقان نقصًا في المعروض من المعدن الذي يستخدم على نطاق واسع في قطاعي الطاقة والتشييد.

وأغلقت عقود النحاس القياسية لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن مرتفعة 0.7% إلى 7289 دولارًا للطن، بعدما سجلت، في وقت سابق من الجلسة، أعلى مستوى منذ يناير 2014، مبلغ 7312.5 دولار للأوقية. والمعدن مرتفع بأكثر من 30% منذ بداية العام وهي أكبر زيادة سنوية منذ 2009.

ويقول محللون إن نمو الطلب الصيني على النحاس قد يبلغ 3% في 2018، مقارنة بحوالي 2% هذا العام.

ومن بين المعادن الصناعية الأخرى ارتفعت أسعار الألومنيوم 1.4% إلى 2283 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2012. والمعدن مرتفع بأكثر منذ 30% منذ بداية العام.

وزاد الزنك 0.9% إلى 3302 دولار للطن، وهو مرتفع منذ بداية العام بنحو 28% بعد أن سجل مكاسب بلغت 60% في عام 2016.

وانخفض الرصاص 0.6% إلى 2524 دولارًا للطن، بينما زاد القصدير 1.2% إلى 19 ألفًا و925 دولارًا للطن. وقفز النيكل 2% إلى 12 ألفًا و175 دولارًا للطن.