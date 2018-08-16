«النحاس المصرية» ترفع أسعار مبخر الثلاجات %45

الصناعات الهندسية: الزيادة سوف تنعكس على سعر المنتج النهائىأحمد اللاهونى: رفعت شركة النحاس المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أسعار توريد مبخرات الثلاجات بجميع أنواعها، بنسب 18.6 و%45.6، اعتبارًا من أول أغسطس الجارى.وأبلغت شركات الصناعات الهندسية بأسعار التوريد الجديدة، موضحة أنه

الصناعات الهندسية: الزيادة سوف تنعكس على سعر المنتج النهائى



أحمد اللاهونى:



رفعت شركة النحاس المصرية، التابعة للقابضة للصناعات المعدنية، أسعار توريد مبخرات الثلاجات بجميع أنواعها، بنسب 18.6 و%45.6، اعتبارًا من أول أغسطس الجارى.

وأبلغت شركات الصناعات الهندسية بأسعار التوريد الجديدة، موضحة أنه سيتم إضافة %1 مصاريف إدارية، و%14 ضريبة قيمة مضافة.

والمبخر جزء من مكونات الثلاجة، يستخدم لتبخير سائل الأمونيا، وتحويله إلى غاز ينتج برودة.

ووفقًا لقائمة الأسعار الجديدة التى حصلت «المال« على نسخة منها، ارتفع مبخر الثلاجة 339 لترًا بنحو %39.5، مسجلاً 338 جنيهًا و320 لترًا بنحو %33 ليسجل 302 جنيه، و335 لترًا بنحو %41.5 ليسجل 336 جنيهًا، و290 لترًا بنحو %33 ليسجل 302 جنيه، و328 لترًا بنحو %16.9 ليسجل 140 جنيهًا.

كما ارتفع مبخر ديب فريزر 260 لترًا بنحو %37.9، مسجلاً 431 جنيهًا، و215 لترًا بنحو %45.6 إلى 412 جنيه، و170 لترًا %34.6 بسعر 330 جنيهًا، و430 لترًا %35 إلى 300 جنيه.

وأظهرت القائمة ارتفاع سعر المبخر المعدل للثلاجة 339 لتر بنحو %41 ليسجل 300 جنيه، و320 لترًا بنحو %18.6 إلى 242 جنيهًا، وصعد مبخر ثلاجة 339 لترًا برستيج، بنحو %18.6 ليسجل 300 جنيه.

“المال” تواصلت مع المهندس سامى محمد كمال، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة النحاس المصرية، وشركات الأجهزة الكهربائية للحصول على تعليق لكن لم يتسن الحصول على رد حتى مثول الجريدة للطبع.

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن «النحاس المصرية» رفعت الأسعارعقب شكاوى الصناع من توقف التوريد – ومنها شركة إلكتروستار.

وأوضح لـ «المال»، أن الزيادة ستجبر صناع الأجهزة الكهربائية على رفع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بنفس نسبة مشاركة «المبخر» فى التصنيع.

يشار إلى أن شركة إلكتروستار، وغرفة الصناعات الهندسية، كانا قد قدما شكوى الشهر الماضى لوزير الصناعة، المهندس عمرو نصار، للتدخل لحل أزمة وقف شركتى النحاس المصرية، والمصرية الألمانية «إيفيدال»، توريد مبخرات الثلاجات والديب فريزر، وهما الشركتان الوحيدتان المتخصصتان فى إنتاج هذا النوع من المدخلات فى مصر، وفقًا لغرفة الصناعات الهندسية.

