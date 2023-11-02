النجوم يرفعون شعار 15 حلقة في دراما 2024.. مكسب للجميع لاسيما المنصات

قرر كثير من النجوم والنجمات وعلى غير عادتهم في الموسم الدرامي الأضخم سنويا ، رفع شعار مسلسلات 15 حلقة لأول مرة بقوة منذ سنوات ، حيث يشهد الموسم القادم اقبال كثير منهم على نوعية دراما 15 حلقة ، وهم النجوم والنجمات الكبار الذين اعتاد المشاهد رؤيتهم بمسلسلات 30 حلقة خلال السنين السابقة .

وأبرزهم نيلي كريم بمسلسل ” فراولة” ويسرا أيضا وكذلك غادة عبد الرازق ودينا الشربيني وهند صبري ونيلي كريم ومي عمر وغيرهم ، وهي سابقة لم تحدث منذ فترة طويلة .

نهال عنبر :توجد مسلسلات تليفزيونية لاتحتمل أبدا تقديمها بأكثر من 15حلقة

من جانبها أوضحت الفنانة نهال عنبر أن مسلسلات ال15 حلقة ساهمت بصورة كبيرة في تشغيل كثير من الفنانين السنين الأخيرة في سوق الدراما المصرية ، بالاضافة لكثير من العاملين .

وأضافت أنه توجد مسلسلات تليفيزيونية لاتحتمل أبدا تقديمها بأكثر من 15حلقة ، وأدرك ذلك جيدا صناع الدراما ومختلف النجوم منذ فترة .

لذلك سيكون مميزا أن نرى نجوما ونجمات كثيرين في موسم دراما 2024 ، يقدمون مسلسلات لأول مرة تضم 15 حلقة فقط وليس 30 حلقة مثلما اعتادوا السنين الماضية وفق” عنبر” .

ولفتت أيضا الى أن ذلك يعطي فرصة للمشاهد في التركيز مع تفاصيل العمل الفني بصورة أفضل ، بالاضافة أن الفنان يقدم وجبة درامية مركزة في هذه الحلقات دون وجود نوعا من المط في الأحداث الدرامية للمسلسل .

أشرف صقر : سيتم بيعها للمنصات الرقمية بجانب القنوات التليفزيونية

قال المنتج أشرف صقر أن اتجاه هؤلاء النجوم لتقديم مسلسلات 15 حلقة الموسم الدرامي القادم ، حتى يتم بيعها للمنصات الرقمية بجانب القنوات التليفزيونية ، وذلك يحقق لهم انتشار أوسع لهذه الأعمال الفنية الدرامية .

أردف قائلا أن معظم المسلسلات التليفزيونية الفترة القادمة وفي الموسم الدرامي المقبل ، ستكون عبارة عن 15 حلقة فقط ، وذلك مكسب كبير لمنتجي هذه المسلسلات .

وتابع أن الربح من هذه المنصات أصبح أكبر مما يتحقق من القنوات والعرض التليفزيوني ، لذلك سيتسابق كثير من المنتجين الفترة القادمة لعرض مسلسلاتهم الجديدة بموسم دراما 2024 بمختلف المنصات الرقمية سواء شاهد أو فيو وغيرها .

خالد محمود :مسلسلات 15 حلقة تعطي فرصة كبيرة للنجوم لبذل مجهود أقل

ويرى الناقد الفني خالد محمود أن المنصات الرقمية أصبحت هي رقم 1 في نسب المشاهدة بمسلسلاتها التي تحوي 10 و15 حلقة فقط ، لذلك أصبح هناك اتجاه واضح لصناع الدراما التليفزيونية لتقديم مسلسلات 15 حلقة والتقليل من أعمال ال30 حلقة .

وشدد على أن هؤلاء النجوم يسيرون على خطى زملائهم الذين ابتعدوا تماما عن تقديم مسلسلات 30 حلقة في السنتين الأخيرتين وحققوا نجاحات كبيرة بها ، مثل النجمة منى زكي قدمت مسلسل ” تحت الوصاية ” هذا العام 15 حلقة وحققت نجاحا عظيما به ، لأنه نفذ بصورة مميزة وكان عليه تركيزا كبيرا من الجمهور ومنى زكي لديه جماهيرية كبيرة .

ونوه محمود أن مسلسلات 15 حلقة تعطي فرصة كبيرة للنجوم لبذل مجهود أقل وتصوير أكثر من عمل فني في نفس فترة تصويره للمسلسل ، لذلك هي مكسب كبير لصناع الأعمال الفنية والجمهور أيضا أنه سيستطيع متابعة مسلسلات تليفزيونية كثيرة .