النجوم العرب في دراما رمضان 2018.. يضيفون أم يزاحمون؟

- قاسم: النجوم العرب أثروا الدراما المصرية ويأخذون الأمر جديا ولا يقدمون أدوارا تافهة - سعد الدين: ما فشلت فيه السياسة جمعه الفن ولا يرتبط بهوية أو لهجة معينة - موريس: الفنانون العرب لا يؤثرون على تشغيل الفنان المصري ويضيفون للدراما المصريةأحمد حمديشارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في

– قاسم: النجوم العرب أثروا الدراما المصرية ويأخذون الأمر جديا ولا يقدمون أدوارا تافهة

– سعد الدين: ما فشلت فيه السياسة جمعه الفن ولا يرتبط بهوية أو لهجة معينة

– موريس: الفنانون العرب لا يؤثرون على تشغيل الفنان المصري ويضيفون للدراما المصرية

أحمد حمدي

شارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في الدراما المصرية على مدى السنوات الماضية في أغلب الأعمال الدرامية، وأبرزهم جمال سليمان، وعابد فهد، وإياد نصار، وهند صبري، ودرة، وسولاف فواخرجي، وسوزان نجم الدين، وظافر عابدين، وغيرهم وأصبحوا أبطالا لمسلسلات بأسمائهم، ويحققون نجاحا كبيرا في الدراما المصرية.

وفي الموسم الرمضاني القادم 2018، يشارك بعض النجوم العرب أيضا في الكثير من المسلسلات وبعضهم يتقلد بطولات لأعمال درامية بعينها مثل سولاف فواخرجي ببطولة مسلسل خط ساخن، وتشارك ريتا حايك لأول مرة مع النجم أحمد عز في مسلسله أبو عمر المصري، وباسم ياخور بمسلسل ممنوع من دخول مصر، وأمل بوشوشة في مسلسل النجم خالد النبوي منطقة محرمة.

في هذا التقرير نلقي الضوء على ظاهرة تواجد النجوم والفنانين العرب في الدراما المصرية وتزايدهم مع مرور السنين خاصة الاخيرة هل يضيفون لها حقيقة ام ينافسون النجوم المصريين من خلال اراء بعض النقاد.

يرى الناقد الفني محمود قاسم أن تواجد النجوم العرب في الدراما المصرية والسينما اصبح امرا طبيعيا واصبحوا زينتها وذلك تفسيره بسبب منافسة الدراما العربية للمصرية في السنين الاخيرة تحديدا خاصة المسلسلات السورية وتغلبت عليها بالاضافة لنشوب الحروب الاهلية في سوريا مما ادى لتهافت الفنانين السوريين على الدراما المصرية علاوة ان اغلب الفنانين المصريين ادعو ان الفن حراما وقرروا الهجرة من البلاد في السنين الاخيرة مما اعطى فرصة كبيرة لتواجد وازدياد الفنانين العرب في المسلسلات المصرية والسينما ايضا.

وأضاف للمال أن الفنانين العرب سواء الرجال او السيدات اصبحوا افضل من الكثير من النجوم المصريين سواء من ناحية الاداء التمثيلي او اختيارهم للادوار والشخصيات التي يقدمونها مثل باسل خياط في مسلسل 30 يوم رمضان الماضي كان رائعا في ادائه بالاضافة ان اغلب النجوم العرب يتمصرون مع مرور الوقت ويتحدثون باللهجة المصرية ويتقنونها جيدا كانهم فنانين مصرين وذلك يساهم في تواجدهم بقوة في اغلب المسلسلات في مصر.

وأشار قاسم ايضا الى هؤلاء النجوم العرب لايقدمون اعالا درامية تافهة مثل بعض الفنانين المصريين سواء هند صبري او درة او ظافر عابدين وياخذون الامر جديا للغاية ولايسعون لتقديم اعمالا تجارية لتواجد على الساحة الفنية فقط بل اثروا الدراما المصرية حقيقة بادوارهم السنوات الماضية ولايفعلون مثل محمد رمضان الذي يجب ان يحاسب في ميدان عام بسبب المسلسلات التي قدمها واحتوت مشاهد البلطجة والعنف السنين الماضية.



ويقول الناقد أحمد سعد الدين: إن الفن لا يعرف جنسية اوهوية اوديانة معينة بل يجب ان يضم كل الفئات واللهجات سواء السوريين او اللبنانين او التونسيين فمنذ الماضي كان يوجد صباح وفريد الاطرش وغيرهم ، ومنذ منتصف الثمانينات تواجد النجوم العرب منذ مسلسل الطارق فهو اول عمل يحدث فيه تداخل للنجوم السوريين مع المصريين مثل جومانا مراد واسعد فضة ومنذ ذلك الحين يتواجد النجوم العرب في اغلب الدراما المصرية مثل هند صبري وسولاف فواخرجي وسوزان نجم الدين وجمال سليمان.

وأضاف سعد الدين أن أغلبهم أصبحوا نجوما حقيقيين ويتهافت عليهم المنتجين في الدراما والسينما مثل النجوم المصريين ولهم قاعدة جماهيرية كبيرة في الشارع المصري حاليا ، مؤكدا مافشلت فيه السياسة يوحده الفن لانه استطاع جمع شمل الفنانين السوريين واللبنانين والعراقيين في مسلسلات مصرية.

ونوه إلى أنه يوجد أشخاص عرب في الدراما المصرية غير النجوم يساهمون في اثراء الدراما المصرية مثل الموزع الموسيقي امين ابو حافة والمخرج اسد فولدكار والمخرج محمد عزيزية وحاتم علي ايضا كلهم صناع جيدين في الدراما المصرية حاليا كل في مجاله وموهبته.

وأوضح أن أكثر نجم عربي تميز السنين الأخيرة في الدراما المصرية هند صبري وتليها نور اللبنانية ثم جمال سليمان في بعض الاعمال خاصة التي تتميز باللهجة الصعيدية لانه يعاني من ازمة في التحدث باللهجة المصرية واياد نصار ممثل جيد للغاية ولديه قدرات حتى الان لم تظهر وياسر المصري قدم ادوار جيدة في الدراما والسينما وسوزان نجم الدين.

وقالت الناقدة ماجدة موريس: إن الفنانة التونسية أمل بوشوشة شاركت في مسلسلات مصرية السنين الماضية خاصة أنه كانت توجد أعمال تليفزيونية إنتاج عربي مشترك للمنتج السينمائي صادق صباح ثم تحول لمنتج تليفزيوني السنوات الأخيرة وكانت بوشوشة ايضا رئيس مهرجان قرطاج لفترة وهي فنانة عربية مهمة.

وأضافت أن الممثل الجيد الذي يملك كاريزما عالية ويحس الجمهور انه شخصية متفردة يضيف لاي بلد يعمل فيه مثلما حث سابقا مع النجم الراحل عمر الشريف ويحدث مع الفنان خالد النبوي ومع عمرو واكد وغسان مسعود ، لافتة الى ان سولاف فواخرجي ممثلة عربية كبيرة منذ سنوات طويلة وكانت بطلة مسلسل ناجح اسمهان ولها اسمها وتاريخها الفني وكذلك جمال سليمان ممثل كبير حقيقي وحينما نشاهده في مسلسل افراح القبة منذ عامين وكان فيه اياد نصار وصبا مبارك وكندة علوش أيضا وهم ممثلين جيدين ولهم حضور على الشاشة.

وأشارت موريس إلى أن أمل بوشوشة لم تعمل في مصر كثيرا منذ فترة برغم انها ممثلة جيدة لكن مشاركتها في مسلسل منطقة محرمة رمضان 2018 مع خالد النبوي سيعطي لها الفرصة لمعرفة الجمهور المصري بها بدرجة اكبر ، اما ريتا حايك الذي ستشارك في مسلسل ابو عمر المصري مع النجم احمد عز تعتبر هي المرة الاولى الذي تتواجد فيها في عمل او مسلسل مصري بعيدا عن لهجتها اللبنانية ، مضيفة ان الشاشة شابة تحب الشباب والوجوه الجديدة والموهوبة والتنوع ايضا وذلك ماحدث في مسلسل سابع جار مؤخرا حيث جمع الوجوه الجديدة الشابة مع الكبار الذين يملكون تاريخا فنيا طويلا مثل دلال عبد العزيز واسامة عباس ونادية رشاد في مسلسل الطوفان جميعهم أخرج نتيجة هائلة.

ونوهت بأن استخدام فنانين عرب في الدراما المصرية يملكون موهبة حقيقية في صالح الدراما المصرية في النهاية ، مؤكدة ان وجودهم لايؤثر ابدا على عمل الفنانين المصريين كما يعتقد البعض لان ذلك ازمة تشغيل منذ سنوات بسبب عدم عمل نقابة الممثلين لموقع الكتروني يضم كل الفنانين المصريين والفنيين ايضا حتى يستطيع المنتجين الوصول لهم وعدم نسيانهم.