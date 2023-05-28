النجم ياسر جلال لـ«المال»: السينما وحشتني والدراما في تطور ملحوظ

حقق النجم ياسر جلال في الفترة السابقة نجاحا كبيرا بمسلسله “علاقة مشروعة” الذي قدمه مع المخرج خالد مرعي وشاركه بطولة مي عمر وداليا مصطفى وعدد من الفنانين ، والعمل تأليف سماح الحريري وانتاج ميديا هب للمنتج سعدي – جوهر .

تحدث ياسر جلال في حواره لـ”المال” ، عن مسلسل علاقة مشروعة وسبب تقديمه ضمن 15 حلقة فقط في الموسم الرمضاني الأخير ، كما كشف رأيه عن مواقع التواصل الاجتماعي وعلاقته بها وأسباب غيابه عن جمهور السينما المصرية لسنوات طويلة وأمور أخرى تحدث عنها في هذا الحوار ….

أعرب النجم ياسر جلال في بداية حديثه عن كون مسلسل ” علاقة مشروعة” الذي قدمه الفترة الماضية حقق نجاحا مميزا مع الجمهور وجمعه بعد سنوات طويلة مع الفنانة داليا مصطفى عشرة العمر بالنسبة له فقال: “سعدت جدا بوجود داليا مصطفى معي في المسلسل بعد فترة طويلة لم نقدم فيها أعمال فنية معا”.

أفضل تقديم مسلسل 15 حلقة حتى لايشعر الجمهور بملل

وأضاف أن تقديم مسلسل 15 حلقة في الموسم الرمضاني أصبح موجودا بقوة خلال السنتين الأخيرتين ، حيث أن ذلك يحقق للمشاهدة تقديم عمل درامي الأحداث الدرامية فيه مقدمة بعمق وتركيز مقارنة بعمل درامي يضم 30 حلقة فيه مط بأحداثه المختلفة التي تشعر المشاهدين بملل ورتابة أحيانا كثيرة .

وعن الدعم الذي وجده من شركة ميديا هب للمنتج سعدي – جوهر لمسلسل علاقة مشروعة قال جلال: “المنتج محمد السعدي صاحب ميديا هب تحمس كثيرا للمسلسل ، وأراد أن أقدمه بأفضل صورة ممكنة ولم يبخل عليه أبدا بجانب المنتجة مها سليم أيضا”.

وأشار إلى أنه تم الاستعانة بكافة العناصر الفنية الرائعة في السوق من مهندس للديكور وكذلك مدير التصوير الرائع أحمد يوسف بالإضافة للموسيقار الرائع هشام نيازي وكل تلك العناصر والأشخاص المبدعين كانوا يعملون تحت قيادة مخرج واعي ولديه خبرة فنية كبيرة هو خالد مرعي ، حيث قمت بترشيحه ليتولى إدارة العمل للشركة المنتجة ورحبت بالأمر كثيرا وذلك أسعدني جدا .

أعود للسينما بفيلم كبير وغيابي بسبب الدراما

أما فيما يتعلق بغيابه عن شاشة السينما لسنوات طويلة وتركيزه بدرجة كبيرة في الدراما التليفزيونية قال النجم ياسر جلال إنه بالفعل أحرص كل عام أن اتواجد في عمل درامي مميز وذلك يحتاج لتحضير كبير من حيث الكتابة للعمل وتوافر العناصر الفنية والإمكانات اللازمة لتقديم مسلسل تليفزيوني يليق بالجمهور المحب لفنه.

وأضاف: “ذلك يأخذني من العمل على تقديم فيلم سينمائي كبير أعود به لشاشة السينما وجمهورها المحب لها لكن أؤكد السينما وحشتني جدا وأشتاق لتقديم فيلم ومشروع سينمائي مهم هذا العام”.

وعن عدم وجود علاقة بينه وبين مواقع التواصل الاجتماعي قال ياسر جلال: “أشعر أن السوشيال ميديا لم تؤثر على شهرتي ونجاحي أبدا ، لاسيما أن الجمهور واعي لما أقدم فنيا له ويتابع أعمالي الفنية بشغف وحب كبيرين برغم عدم تواجدي بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة”.

وأضاف: “أنني أرغب في التواصل دائما بصورة مباشرة مع جمهوري دون الاستعانة بهذه الوسائل مع كل الاحترام والتقدير للنجوم الذين يستغلونها في عملهم الفني وحياتهم الخاصة”..

شعرت بصعوبة في اختيار المسلسل الذي أعود به بعد الاختيار 3

ولفت إلى أنه وجد صعوبة في اختيار المسلسل الذي يقدمه للجمهور بعد نجاح في مسلسل الاختيار العام الماضي ، بالإضافة لتقديمي مسلسلات تميزت بطابع الأكشن السنين الماضية مثل ” رحيم” و” ظل الرئيس” وغيرها السنين الماضية .

وأردف جلال قائلا إن هناك محطات فنية بارزة في مسيرته الفنية لاينساها أبدا منها ، مسلسل لن أعيش في جلباب أبي مع الراحل نور الشريف منوها ” تعلمت منه كثير من الخبرات في الفن والحياة” ، وكذلك مسلسل ” يتربى في عزو مع النجم القدير يحى الفخراني ، ومسلسل ” ظل الرئيس” كان بمثابة انطلاقة فنية هامة لي منذ سنوات ، كما أن مسلسل ” الاختيار 3″ الذي قدمته العام الماضي بشهر رمضان وتجسيدي لشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتبره خطوة هامة في مشواري الفني بالدراما المصرية أيضا .

ووصف جلال الدراما المصرية خلال السنين الأخيرة أنها في حالة تطور فني ملحوظ على مستوى الكتابة والإخراج وكذلك الكواليتي التي تقدم به المسلسلات التليفزيونية المختلفة ، بالاضافة لوجود العديد من المسلسلات المهمة الاجتماعية والرومانسية .