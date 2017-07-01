النجم والترجي أول المتأهلين رسميًّا لربع نهائي أبطال أفريقيا

علي المصري أصبح النجم الساحلي والترجي التونسيان أول المتأهلين رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلهما، اليوم السبت، مع فيروفياريو الموزمبيقي 1- 1، وفيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق على الترتيب. ففي الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافس

علي المصري



أصبح النجم الساحلي والترجي التونسيان أول المتأهلين رسميًّا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد تعادلهما، اليوم السبت، مع فيروفياريو الموزمبيقي 1- 1، وفيتا كلوب الكونغولي بهدفين لكل فريق على الترتيب.





ففي الجولة الخامسة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة الأولى، رفع النجم، بطل 2007، رصيده إلى 9 نقاط متقدمًا بفارق نقطتين أمام المريخ السوداني الذي حسم، أمس الجمعة، الديربي السوداني، مع جاره الهلال 2- 1، خاطفًا الفريق التونسي بذلك البطاقة الأولى إلى ربع النهائي، فيما يحتل فيروفياريو المركز الثالث برصيد 5 نقاط مقابل 4 للهلال.

فيما أمّن الترجي بطاقة عبوره إلى الدور نفسه، بتعادله مع مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 2- 2، ليتصدر الترجي مجموعته الثالثة برصيد 9 نقاط، متفوقًا بفارق نقطة عن وصيفه ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في حين حلّ كيدوس جيورجس الذي تبقّت له حظوظ جِدّ ضئيلة في العبور، ثالثًا برصيد 5 نقاط، وبقي فيتا كلوب أخيرًا بـ4 نقاط.

وتدور في الأفق مواجهات تونسية مصرية خالصة في دور الثمانية، حيث من المنتظر أن يلتقي الترجي “أول المجموعة الثالثة”، مع الأهلي “ثاني المجموعة الرابعة”، إذ فاز الأخير على القطن الكاميروني في الجولة الأخيرة، وتغلَّب الوداد المغربي على زاناكو الزامبي.