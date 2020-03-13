النجم الفرنسي جيمي لويس يزور الأهرامات (صور)

على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر

زار الممثل الفرنسي جيمي لويس، والمعروف بدور الهايتي في مسلسل “هيروز”، منطقة الأهرامات بالجيزة ومنطقة سقارة، اليوم الجمعة.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط فقد جاءت الزيارة على هامش زيارته لعدد من الأماكن السياحية والأثرية في مصر وحضور مهرجان السينما الأفريقية.

وكان في استقباله مدير منطقة آثار الهرم أشرف محيي الدين، وبدأت الزيارة بدخول الهرم الأكبر.