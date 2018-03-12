النجمة_الرابعة المركز الأول على تويتر بعد تتويج الأهلي بالدوري

أحمد صبرى:تصدر هاشتاج #النجمة_الرابعة المركز الأول بموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد تتويج النادى الأهلى بطلا للدورى الممتاز للمرة الـ40 فى تاريخه بعد تعادل المصرى مع الإنتاج الحربى فى الجولة الـ29 من فعاليات الدورى.واحتفل المغردون باللقب الجديد وسط مشاركة من العديد من اللاعبين والمش

أحمد صبرى:

تصدر هاشتاج #النجمة_الرابعة المركز الأول بموقع التدوينات المصغرة تويتر بعد تتويج النادى الأهلى بطلا للدورى الممتاز للمرة الـ40 فى تاريخه بعد تعادل المصرى مع الإنتاج الحربى فى الجولة الـ29 من فعاليات الدورى.

واحتفل المغردون باللقب الجديد وسط مشاركة من العديد من اللاعبين والمشاهير مثل أحمد حسن عميد لاعبي العالم، كما نشر المشجعون صورا مختلفة ذات 4 نجوم وصور للاعبين الأكثر مشاركة مثل حسام غالى وأحمد فتحى.

وغردت هاجر محمد احدى المشجعات فقالت: الدورى الـ40 لاجيال عاشت كل هدفها هو انها ترفع من مكانة النادي الاهلى، الأهلى بلا منافس ومنافسة حقيقية أجيال راحت وأجيال جت واجيال مشيت واجيال ماتت واجيال اتولدت ولكن الحقيقة الثابتة هو أن الأهلى فخر لكل شخص ينتمى اليه مسلسله.

كما انتشرت تغريدات الشكر لكل من الكابتن حسام البدرى المدير الفنى و اللاعبين طالبين منهم التقدم لاحراز بطوبة افريقيا العام الحالى.