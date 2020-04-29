«النجاح للشحن» تفوز باستغلال القزق الميكانيكى بميناء الإسكندرية لمدة 3 سنوات

فازت شركة النجاح للشحن والتفريغ بمزايدة حق استغلال القزق الميكانيكى بميناء الإسكندرية لمدة 3 سنوات، وفقا لما كشفه محمد حسن رئيس مجلس إدارة الشركة.

ويتم استخدام القزق الميكانيكى فى إصلاح اللنشات والمراكب وبعض السفن التى لا يزيد طولها على 100 متر، وبعد الإصلاح يتم إنزال السفينة فى البحر فى عملية تسمى «القزق».

وفى سياق متصل، ألغت هيئة الميناء المزايدة الخاصة بتأجير 8 آلاف متر مربع للمرة الثالثة على التوالى بعد عدم تقدم أى من الشركات لها.

أرجعت مصادر لـ«المال» سبب الإلغاء لارتفاع سعر الإيجار الشهرى حيث يتراوح ما بين 100 إلى 120 جنيها للمتر، الذى يعد مرتفعا فى ظل انخفاض حجم البضائع المترددة فى الوقت الحالى.

وتضم الأراضى التى طرحها ميناء الإسكندرية مخزنين بمساحة 3220 و4844 مترا بميناء الدخيلة، مع منح ترخيص بمزاولة نشاط التخزين والمستودعات لغير الحاصلين عليه.

كانت «المال» نشرت مؤخرا تقريرا حول قيام أكثر من 6 شركات بالاستثمار فى أراضٍ خارج الميناء وبأسعار تنافسية، لا تزيد على 7 جنيهات للمتر شهريا، واتجهت الشركات لهذا النوع من الاستثمار بعد صدور القرارات 800 لسنة 2016 و488 لسنة 2015 والذى قام بمضاعفة أسعار الأراضى بالميناء، التى كانت تتراوح من 40 إلى 50 جنيها، لتزيد على 100 جنيه للمتر شهريا.

وفى السياق نفسه، طرحت هيئة الميناء عددا من الوحدات الإدارية بميناء الإسكندرية والتى تقع بالمجمع الاستثمارى، الذى يصلح للعديد من الأنشطة خاصة شركات الشحن والتفريغ والملاحة.

خبير: الوقت ليس مناسبا لعرض مشروعات فى تداعيات «الفيروس»

من ناحية أخرى قال مصدر مطلع إن الوقت غير مناسب لطرح مثل تلك المشروعات خلال الفترة الراهنة، خاصة أن شركات الملاحة أو الشحن والتفريغ تعانى حاليا من تراجع فى ربحيتها بسبب تراجع المنقول بحريا مؤخرا حول العالم جراء فيروس كورونا الذى لا يوجد وقت محدد لإنهاء تداعياته.

من جانبه أوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور أن المشروعات التى يتم طرحها ليست من النوع الذى يتطلب رؤوس أموال ضخمة، حيث تتمثل معظمها فى وحدات إدارية تم إنهاء عقود من كان يشغلها، أو أراضٍ أيضا كان يتم استغلالها وانتهت فترة الاستغلال وتتم إعادة طرحها طبقا للقانون.

وتابع: الهيئة تقوم بتطبيق القانون والقرارات الوزارية فقط التى تعمل بمقتضاها، وترسية القزق الميكانيكى مؤخرا تدل على إمكانية ترسية بعض تلك المشروعات واستغلالها على أكمل وجه.

من ناحية أخرى أصدرت هيئة ميناء الإسكندرية تقريرا يسرد موقف المشروعات المخطط تنفيذها، وعلى رأسها إعادة تأهيل كوبرى 27 الذى يعد المدخل الرئيسى للهيئة من خلال شركة النيل العامة لإنشاء الطرق حيث يتم رفع كفاءته بتكلفة قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه %25.

كما تقوم شركة إيجيكو بتنفيذ مشروع رصيف تداول الأخشاب بتكلفة 390.6 مليون جنيه والذى بلغت نسبة تنفيذه %41 ويشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مربع، وسيقوم باستقبال سفن البضائع العامة فقط وسيتم تشغيله عبر هيئة الميناء فور الانتهاء منه خلال العام المقبل.

وجار تنفيذ مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى السريع بمنطقة باب 54 الذى تنفذه النيل العامة للطرق والكبارى إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث بلغت نسبة التنفيذ %40 فقط.

كما يتم تنفيذ محطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية على أرصفة من 55 إلى 62 بتكلفة إجمالية 6 مليارات جنيه تشمل 5 مليارات للأعمال الإنشائية للمحطة والأرصفة ومليارا لتجهيزها بمعدات التشغيل، ونسبة التنفيذ وصلت إلى %10.

وأيضا جار تنفيذ البنية التحتية لمشروع أرض التجارية للأخشاب على مساحة 44 فدانا، وتقوم بها شركة النيل العامة، ويتم الانتهاء منها العام المقبل، ليتم طرحها على شركات الملاحة بعد الانتهاء من تلك الأعمال.