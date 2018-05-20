النتائج المالية لـ3 تحالفات عالمية تتنافس على إنشاء محطة كهرباء فحم الحمراوين

عمر سالمقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن فتح المظاريف والإعلان عن التحالف الفائز بمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات يتم بمنتهى الشفافية.جاء ذلك خلال إسماعيل، مراسم فض المظاريف الخاصة للأسعار النهائية الخاصة بالتحالفات الثل

عمر سالم

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، أن فتح المظاريف والإعلان عن التحالف الفائز بمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات يتم بمنتهى الشفافية.

جاء ذلك خلال إسماعيل، مراسم فض المظاريف الخاصة للأسعار النهائية الخاصة بالتحالفات الثلاثة لمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات.

وأوضح فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من المشروعات فى قطاع الطاقة وتوليد الطاقة، مؤكدا أن الاعتماد على مصدر واحد من الطاقة يمثل نوعا من الخطورة وبالتالى لابد من تنويع المصادر للطاقة.

وأضاف أن خطة وزارة الكهرباء تتضمن رفع كفاءة المحطات التى لا تعمل بنظام الدورة المزدوجة، حيث تم تحويل بعض المحطات إلى القدرة المزدوجة وتم رفع الطاقة الإنتاجية لها من 37% إلى أكثر من 54%، بجانب وجود محطات تعمل بالغاز بكفاءة تصل إلى 60%، كما تعمل الحكومة على تنويع مصادر الطاقة مثل الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية بمحطة الضبعة، لافتا إلى أنه تم طرح أكثر من مناقصة منها طرح 2 جيجا ثم 2 جيجا للطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال رئيس الوزراء إن محطة توليد الكهرباء بالحمراوين سيتضمن ميناء لاستقبال الفحم ومنطقة لتخزينه.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هناك ثلاثة تحالفات، بمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات.

وأشار فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إلى أن التحالف الأول بقيادة شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية، والثانى تحالف يابانى مصرى تقوده شركة “ميتسوبيشى-هيتاشى لنظم القوى” مع شركة “تويوتا”، بالإضافة إلى شركتى “أوراسكوم للإنشاءات” و”السويدى إليكتريك” المصريتين، والثالث تحالف بين شركتى ” شنجهاى إليكتريك” و” دونج فانج ” الصينيتين وبتمويل صينى، بالتحالف مع شركة أبناء حسن علام.

وأوضح أنه سيتم الإعلان عن نتيجة التحالف الفائز خلال أسبوع، لافتا إلى مدة بناء المحطة ستستغرق 7 سنوات.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن التحالفات الثلاثة لمشروع أول محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم بمنطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر بقدرة 6000 ميجاوات قدمت عروضها والتكلفة الاستثمارية وسيتم الاختيار بين هذه العروض وفقا لما سيتم تحديده وفقا لسعر المتوسط لسعر الطاقة الكهربائية خلال عمر المشروع.

وقال الوزير إن التحالف الصينى بمشروع محطة الحمراوين عرضه 4,4 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 4,58 مليار دولار للمرادف البديل، والتحالف اليابانى عرض 6,19 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 6,61 مليار دولار للمرادف البديل، كما قدمت شركة “جنرال إليكتريك” الأمريكية عرض بـ5,2 مليار دولار للمرادف الأساسى مقابل 5,34 مليار دولار للمرادف البديل.