النتائج الكاملة لمؤشر جاهزية الحكومات لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى

احتلت أمريكا المركز الأول خلال العام الحالى فى تقرير مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى AI بواقع 85.5 من 100 نقطة، تلتها بريطانيا بـ81.1 نقطة، ثم فلندا بـ79.2 نقطة.

وبحسب التقرير الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إنسايت» Oxford Insights ومركز أبحاث التنمية الدولية الذى شمل نحو 172 دولة وحصلت «المال» على نسخة منه، جاءت ألمانيا فى المركز الرابع بـ78.9 نقطة، أعقبتها السويد خامسا بـ78.8 نقطة، بينما حصدت سنغافورة المركز السادس بـ78.7 نقطة، وجاءت كوريا فى المركز السابع بـ77.7 نقطة.

ووفقا للتقرير فقد تم تطبيق منهجية قياس مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى ارتكازا على ثلاثة محاور رئيسية، و33 مؤشرا من بينها وجود إستراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، وقوانين حماية البيانات والخصوصية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية، وتطور البنية التحتية للاتصالات، وتوافر المهارات الرقمية، وثقافة ريادة الأعمال، ويتم الترتيب بناء على مجموع 100 نقطة.

وحلت الدنمارك فى المركز الثامن بـ75.6 نقطة، أعقبتها كلا من النرويج وهولندا فى المركزين التاسع والعاشر بـ75.3 و74.4 درجة على التوالي.

وجاءت فرنسا فى المركز الـ11 بـ73.8 نقطة، ثم استراليا بـ73.6 نقطة، تلتها اليابان فى المركز الـ13 بـ73.3 نقطة،أعقبتها كندا فى المركز الـ14 بـ73.2 نقطة، ثم لوكسمبورج بـ72.6 نقطة.

وظهرت الإمارات فى المركز الـ16 كأول دولة عربية فى الترتيب مسجلة 72.4 نقطة مقابل 69.9 نقطة لدولة أستونيا و69.2 نقطة لسويسرا، تلتها الصين فى المركز الـ19 بـ69.1 نقطة، وحلت إسرائيل فى المركز الـ20 بـ68.8 نقطة.

وحلت آيرلندا فى المركز 21 بـ68.2 نقطة، أعقبتها النمسا بـ68.2 نقطة، وجاءت نيوزيلندا فى المركز 23 بـ68.1 نقطة، تلتها أسبانيا فى المركز 24 بـ68.04 نقطة.

وحجزت إيطاليا المركز الـ25 بـ65.4 نقطة، ثم ليتوانيا فى المركز 26 بـ65.02 نقطة، أعقبتها البرتغال فى المركز 27 بـ63.9 نقطة، تلتها كلا من ماليزيا وبلجيكا ومالطا فى المراكز 28 و29 و30 بـ63.7 و63.1 و62.4 نقطة على التوالي.

على صعيد منطقة الشرق الأوسط، جاءت قطر فى المركز الثانى عربيا والـ37 عالميا على المؤشر بـ56.8 نقطة تلتها السعودية فى المركز 38 بـ56.2 نقطة، والبحرين فى المركز 43 بـ54.7 نقطة، وعمان فى المركز 48 بـ52.1 نقطة.

مصر الثانى أفريقيَا بعد موريشيوس.. وجنوب أفريقيا ثالثة

وظهرت موريشيوس كأول دولة ممثلة للقارة الأفريقية فى الترتيب إذ جاءت فى المركز 45 عالميا ب 53.9 نقطة، تلتها مصر فى المركز 56 بـ49.2 نقطة، تلتها جنوب أفريقيا فى المركز 59 بـ48.3 نقطة، وتذيلت اليمن الترتيب حيث احتلت المركز 172 على المؤشر بـ19.1 نقطة.

اليمن تتذيل الترتيب فى المركز 172.. وإسرائيل تظهر فى قائمة الـ20

يذكر أن مصر تقدمت 55 مركزا على المؤشر دفعة واحدة فى 2020 إذ كانت تحتل المركز 111 خلال العام الماضى بين 194 دولة.

وأرجع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات فى تصريحات سابقة، سبب تحسن ترتيب مصر إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق هذا الانجاز – على حد تعبيره – ومنها التوسع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة لتقديم خدمات مصر الرقمية؛ وتنفيذ مشروع ضخم لتطوير البنية التحتية للاتصالات باستثمارات تصل إلى نحو 1.6 مليار دولار فى 2019 وتنفيذ المرحلة الثانية للمشروع فى العام المالى الحالى باستثمارات 300 مليون دولار، بالإضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والقانونية التى تحكم استخدامات الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال إصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى ينظم العلاقة بين مالك البيانات والمستخدمين.

وأضاف «طلعت» أنه فى إطار الإستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى تتعاون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة من أجل تنفيذ مشروعات فى البحوث التطبيقية باستخدام تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى فى قطاعات الدولة المختلفة مع نقل المعرفة إلى الشباب المصرى؛ موضحا أنه يتم التعاون مع كبرى المؤسسات التعليمية والجامعات الدولية المرموقة من أجل اعداد كوادر رقمية متخصصة فى تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي.

ويوضح الجدول التالى ترتيب 172 دولة حول العالم فى مؤشر جاهزية حكومات دول العالم لتطبيق الذكاء الاصنطاعي.

ترتيب حكومات دول العالم لتطبيق الذكاء الاصنطاعى

الترتيب الدولة مجموع النقاط 1 أمريكا 85.5 2 بريطانيا 81.1 3 فلندا 79.2 4 ألمانيا 78.9 5 السويد 78.8 6 سنغافورة 78.7 7 كوريا 77.7 8 الدنمارك 75.6 9 هولندا 75.3 10 النرويج 74.4 11 فرنسا 73.8 12 أستراليا 73.6 13 اليابان 73.3 14 كندا 73.2 15 لوكسمبورج 72.6 16 الأمارات 72.4 17 استونيا 69.9 18 سويسرا 69.2 19 الصين 69.1 20 إسرائيل 68.8 21 إيرلندا 68.2 22 النمسا 68.2 23 نيوزيلندا 68.1 24 إسبانيا 68.041 25 إيطاليا 65.4 26 ليتوانيا 65.024 27 البرتغال 63.9 28 ماليزيا 63.7 29 بلجيكا 63.1 30 مالطا 62.4 31 بولندا 62.4 32 التشيك 61.5 33 روسيا 60.8 34 سلوفاكيا 58.2 35 إيسلندا 57.6 36 لاتفيا 57.6 37 قطر 56.8 38 السعودية 56.2 39 سلوفينيا 55.9 40 الهند 55.9 41 المجر 55.8 42 أوراجوي 55.6 43 البحرين 54.7 44 قبرص 54.1 45 موريشيوس 53.9 46 صريبا 53.4 47 شيلي 53.1 48 عمان 52.1 49 برونى دار السلام 51.5 50 بلغاريا 51.4

المصدر: تقرير مؤسسة «أكسفورد إنسايت» ومركز أبحاث التنمية الدولية

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